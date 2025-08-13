Mayra Tercero cumple un mes de fallecida; esto se sabe de su repentina muerte

Hoy se cumple un mes desde el inesperado fallecimiento de Mayra Alejandra Tercero Acosta, la querida presentadora, bailarina y reportera deportiva que con apenas 31 años dejó un vacío en el mundo televisivo y entre quienes la conocían.
Oriunda de Tegucigalpa, Mayra destacó desde su juventud en gimnasia y danza, representando a Honduras internacionalmente. Participó en Bailando por un sueño Honduras (2012), Calle 7 (2016) y luego se consolidó como presentadora en canales como HCH, Q’hubo TV y TV Azteca, donde recientemente condujo el programa juvenil Dale Like.
La madrugada del 13 de julio de 2025, Mayra Tercero falleció sorpresivamente tras sufrir un intenso dolor estomacal. Fue inicialmente ingresada en una clínica privada y, al no mejorar, trasladada al Hospital Escuela. Ya en el centro público, lamentablemente ya no presentaba signos vitales.
El Ministerio Público y Medicina Forense tomaron el caso como una muerte de causa indeterminada. Se abrió una investigación para descartar una posible mala praxis en la clínica privada.
Aunque los detalles oficiales permanecen pendientes del informe forense, su hermana reveló que horas antes de su muerte Mayra experimentó un malestar estomacal tan grave que requirió atención médica. Esa fue la última señal antes de su partida repentina.
Durante este mes, la televisión hondureña y sus seguidores han rendido tributo a su memoria. TV Azteca Honduras dedicó un programa especial en su honor, recordándola con cariño, gratitud y la nostalgia que dejó su carisma en cada emisión
A un mes de su fallecimiento, el país llora a una figura que brilló por su talento, espontaneidad y energía.
Mayra Tercero sigue viva en el recuerdo de su familia, colegas, fans y en cada pantalla donde dejó huella.
Aún se espera el informe oficial que explique qué ocurrió, mientras su legado perdura con fuerza.
Lo cierto es que Mayra Tercero seguirá siendo una de las figuras más queridas del entretenimiento y la televisión en Honduras.