Mayra Tercero cumple un mes de fallecida; esto se sabe de su repentina muerte

Oriunda de Tegucigalpa, Mayra destacó desde su juventud en gimnasia y danza, representando a Honduras internacionalmente. Participó en Bailando por un sueño Honduras (2012), Calle 7 (2016) y luego se consolidó como presentadora en canales como HCH, Q’hubo TV y TV Azteca, donde recientemente condujo el programa juvenil Dale Like.