Madonna pide ayuda para salvar a niños de Gaza de la hambruna

En su cuenta oficial de Instagram Madonna escribió el siguiente Post: "La política no puede afectar el cambio.Solo la conciencia puede. Por lo tanto, estoy llegando a un hombre de Dios.Hoy es el cumplea;os de mi hijo Rocco.Siento que el mejor regalo que puedo darle como madre es pedirle a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza".