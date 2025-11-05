¿La tercera es la vencida? Esmeralda Pimentel regresa con Osvaldo Benavides

Después de años de altibajos, los actores mexicanos Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides han decidido darse una nueva oportunidad en el amor. La pareja, que inició su romance en 2018 tras coincidir en el rodaje de "La Bella y las Bestias", confirmó la que sería su tercera reconciliación con una serie de apariciones públicas llenas de complicidad, estilo y gestos afectivos.
La primera señal llegó en octubre, cuando Esmeralda compartió en sus redes sociales una imagen abrazada de Osvaldo, acompañada únicamente por un emoji de corazón y una mención directa a su cuenta. Poco después, ambos asistieron juntos al estreno de "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro, donde lucieron outfits coordinados de Dolce & Gabbana, dejando claro que su relación está más viva que nunca.
La pareja ha tenido una historia marcada por reencuentros. Su primera ruptura ocurrió en 2019, y aunque se dieron una segunda oportunidad en 2021 —incluso compartiendo créditos en "The Good Doctor"— volvieron a separarse en 2022. Ahora, en 2025, reaparecen tomados de la mano y con una actitud renovada, generando reacciones positivas entre sus seguidores, quienes celebran este nuevo capítulo con el clásico “la tercera es la vencida”
Además de su relación sentimental, Osvaldo y Esmeralda han demostrado una química profesional que los ha llevado a colaborar en distintos proyectos. Su reencuentro coincide con el regreso de Benavides a las telenovelas y con la consolidación de Pimentel como una figura versátil en cine y televisión.
Aunque han mantenido su vida privada lejos del foco mediático, sus apariciones públicas y mensajes en redes sociales reflejan una relación basada en admiración, apoyo y libertad.
Más allá del romance, su historia habla de evolución: de cómo dos atistas pueden acompañarse en sus procesos creativos, personales y profesionales, sin dejar de ser fieles a sí mismos.
Durante las pausas en su relación, algunas de hasta dos años, ninguno de ellos fue vinculado sentimentalmente con otras figuras públicas.
Desde que se conocieron en el set, su conexión fue evidente. Lo que comenzó como una amistad profesional se transformó en una relación discreta, pero significativa, ya que ninguno parece que puede vivir sin el otro, por lo que ahora se han vuelto a dar otra oportunidad.