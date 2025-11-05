¿La tercera es la vencida? Esmeralda Pimentel regresa con Osvaldo Benavides

La primera señal llegó en octubre, cuando Esmeralda compartió en sus redes sociales una imagen abrazada de Osvaldo, acompañada únicamente por un emoji de corazón y una mención directa a su cuenta. Poco después, ambos asistieron juntos al estreno de "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro, donde lucieron outfits coordinados de Dolce & Gabbana, dejando claro que su relación está más viva que nunca.