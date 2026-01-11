"La Bicha Catracha" se prepara para lanzar su primer video musical

El famoso comediante y creador de contenido, Fredy Rodríguez, mejor conocido como "La Bicha Catracha" se ha sumado a la tendencia de "influencers" hondureños que están explorando la industria musical.
En las últimas horas, "La Bicha" ha desatado la locura entre sus seguidores tras anunciar que se encuentra en los preparativos para su primer video musical, algo que le llena de emoción por cumplir un sueño.
"En grabación de mi primer video musical. Con una producción nunca antes visto en Honduras una producción de 100 y superando cada día uno de mis retos. Estoy muy emocionada y ya quiero que vean este lindo proyecto, esperen el estreno." Escribió Fredy en su cuenta de Instagram con un video que muestra su lado más sensual usando lencería negra.
En otro post se deja ver con un traje sexy en color plateado y rosa, con botas negras que estilizan sus piernas, y en la parte de atrás aparecen motociclistas con diversos personajes tiktokers del país, tales como Soy Loruga, Nicki Escobar, Betanco y Paty Burgos.
"Están listos para mi nuevo video musical. Estoy muy emocionada, espero les guste mucho", comentó en otra publicación.
Fredy se hizo viral en el 2020 por sus videos chistosos en TikTok, donde inventó al personaje de "Katherine", una niña de bajos recursos que se enfrentaba a diversas situaciones cotidianas y pleitos con su madre.
Además, Fredy ha dejado ver su personalidad polémica, comentarios frontales y estilo sin censura, lo que le ha ganado tanto seguidores fieles como críticas.
Con el paso del tiempo, Fredy ha mostrado su transformación física a un aspecto más femenino, con vestuarios más atrevidos y ostentosos.
Asimismo, se había rumorado que iba a participar en certámenes de belleza, pero él mismo confesó que mejor no lo haría.
La Bicha tiene más de 500 mil seguidores en Instagram, 1.2 millones en Facebook y 4 millones en TikTok