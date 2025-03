Kim Soo Hyun: la vida, carrera y escándalos del actor surcoreano

El verdadero éxito internacional de Kim Soo Hyun llegó en 2012 con el drama “Moon Embracing the Sun”, donde interpretó al rey Lee Hwon. Su actuación en “My Love from the Star” (2013), en la que interpretó a Do Min-joon, un extraterrestre que ha vivido en la Tierra durante siglos, lo convirtió en una superestrella global. Estos dramas no solo le otorgaron reconocimiento, sino también numerosos premios y una base sólida de seguidores a nivel mundial.