Juninho Manella: así es el novio brasileño de Roxanna Somoza, quien jugará en el partido de los tiktokers

Juninho Manella, de 30 años, se ha convertido en un rostro muy conocido en su natal Brasil, y también ha ganado popularidad en Honduras ya que actualmente mantiene una relación amorosa con la tiktoker hondureña, Roxanna Somoza.
Juninho Manella arribó recientemente a Honduras para participar en el partido de las selecciones de tiktokers que se llevará a cabo este viernes 26 de septiembre en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Y al igual que su compatriota João Ferreira, el joven es admirado por su belleza y estilo, así como por su buena vibra.
Así se prepara: Juninho Manella fue captado durante los entrenamientos de los jugadores de Brasil y Honduras.
Pero, ¿Quién es Juninho Manella? ¿Y por qué es tan famoso? Su nombre completo es Edson Roberto Vieira Júnior. Es un ex jugador de fútbol nacido el 12 de septiembre de 1995 en Londrina, Brasil.
Rubio, con una altura de 1.85 cm y 82 kg, Juninho Manella destaca por su atractivo físico, pero también ha destacado como creador de contenido, modelo y futbolista.
Juninho Manella ha jugado como delantero en los equipos Paraná Soccer Technical Center (PSTC), Londrina y São Bento.
Juninho Manella también es una estrella brasileña de YouTube que publica principalmente contenido sobre fútbol y entrevistas y retos con figuras del deporte en su canal "Vosso Canal" en YouTube. Ha acumulado más de siete millones de suscriptores en su canal.
Comenzó a publicar videos en su canal en julio del 2016. Tiene más de 3 millones de seguidores en su cuenta de TikTok y en Instagram.
El atleta de 30 años es hijo del entrenador Edson Vieira, excentrocampista de la LEC que comenzó su carrera en la década de 1980 como uno de los jugadores más jóvenes de la historia en vestir la camiseta de la Albiceleste.
Actualmente mantiene una relación amorosa con la tiktoker hondureña, Roxanna Somoza, con quien suele comapertir varios videos y fotos en sus redes sociales.
Juninho Manella también triunfa en la plataforma de TikTok. El joven fue el ganador de la categoría "Quem sabe faz ao vivo" (Quien sabe lo hace en vivo) en los TikTok Awards Brasil 2023