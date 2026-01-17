Juninho triunfa en los Live Fest de TikTok; Supremo llora tras perder

Recientemente se acaba de llevar a cabo el evento Live Fest 2026 en Buenos Aires, Argentina, donde los creadores de contenido Juninho Manella, de Brasil, y Supremo, de Honduras, participaron.
Los tiktokers viajaron al país sudamericano con las intenciones de ganar premios y ser reconocidos como los creadores digitales más importantes de la región, pero la competencia no era nada fácil.
TikTok LIVE Fest es un festival centrado en las transmisiones en vivo (LIVE) y la creación de contenido digital, una competencia anual donde creadores de todo el mundo compiten y colaboran, permitiendo a los fans apoyarlos con regalos y votos para ganar recompensas.
Creadores de diferentes países como: Cañita, Nataly, Layme, KIBA, GABY LDB; Yerson, Melissa Navarro, El Maxito y CELIA 1 fueron parte del LIVE Fest 2025.
Pero uno de los ganadores conocido en Honduras y Brasil fue Juninho Manella, quien logró ganar el "Top 1 de Liga Talentos do Brasil". E
El brasileño le dio las gracias a su público, a quienes le dieron regalos en las batallas y a quienes han sido parte de su camino en las redes sociales, especialmente en TikTok. Por su parte, en el "Top 1 de LATAM" figuró el creador @elchavodelasbotargas.
Por su parte, Supremo no pudo ganar ningún galardón, a pesar del intento de sus seguidores por ayudarlo. En las batallas tuvo algunos inconvenientes, tal y como lo expresó Mr JC, quien acompañó al creador digital en su viaje por Argentina.
"Supremo no se metió en los primeros 4 o 5 porque no sabíamos como activar los regalos para sumar más puntos. Con cada "Quiéreme" contaban 10 mil puntos; llegamos rápido y querían que la batalla empezara, no conectaba bien el internet, intentamos con mi teléfono, fue un relajo", aseguró Mr JC.
"El Príncipe de Honduras" quedó en el top 9 del "TikTok LIVE Latinoamérica", por detrás de tiktokers como El Maxito Lives, Layme, Sr Pulsera y Nataly, quienes sumaron mayor cantidad de puntos.
El hondureño logró estar en el puesto 8, pero terminó bajando al lugar 9. A pesar de ello, sus seguidores lo felicitaron en su directo, afirmando sentirse orgullosos de la representación del catracho en tierras argentinas.
Aún así Supremo no aguantó y fue visto en la transmisión con los ojos llorosos, evidentemente triste tras no poder ganar, sin saber qué hubiese pasado sino se hubiesen presentado los problemas técnicos que tuvo.
Algunos de los comentarios que los internautas le dejaron en sus publicaciones se enfocaron en la deficiente conexión de internet y el tipo de contenido de Supremo. "Felicidades, Supremo. Top 9 de LATAM, estábamos en el 20 antes. Estuvimos firmes, cada vez somos más Pingüinos (nombre de la fanaticada de Supremo)"; "Es por tacaño, por no invertir en internet, quién en su sano juicio se confía del wifi donde hay mucha gente"; "Yo creo que esa relación con Milagro lo apagó"; "Solo en Honduras es famoso", "Al menos ganó mucho dinero", expresaron.