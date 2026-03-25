Julián Gil envía mensaje a Alofoke tras burlas hacia él: "Charlatán"

El actor y presentador Julián Gil ha contestado al comunicador dominicano, Santiago Matías, más conocido como Alofoke.
Julián Gil reaccionó a las palabras del productor dominicano, cuyo reality llegará a las pantallas de Univision el próximo 12 de abril. El planeta Alofoke no ha arrancado todavía y ya está en boca de todos.
Todo comenzó cuando Julián Gil opinó sobre el estreno del reality del dominicano, asegurando que le parecía del mal gusto. “Mi humilde opinión... Que no me han pedido: NO ME PARECE”. Y añadió: “Pan para hoy hambre para mañana... La cafrería (vulgaridad) de moda”, escribió Gil en el post de la cadena Univisión sobre el nuevo programa.
Como era de esperarse, Alofoke no se quedó callado y lanzó un dardo a Julián Gil: "¿Ya pagaste la manutención de tu hijo? ¿Te lo dejan ver? Los míos yo los veo cuando quiera, no he fallado como padre", escribió Santiago Matías, nombre verdadero del famoso dominicano. Pero ahí no quedó la cosa. "Los hijos no tienen precio, qué vergüenza me daría ser hijo de este actor declive", agregó el comunicador.
Alofoke siguió dejándole mensajes a Julián. "¿Quién te ha dicho a ti Julián Gil, que yo necesito a Univision, Univision necesita a Alofoke". "Univision debe besarme los pies a mí, que ustedes, su mierda de talentos están desfasados, antiguos y nadie los consume. Tuvieron que llamar al mejor, Alofoke, para romperle el culo a Telemundo", escribió en sus historias.
Y tras esto, Julián Gil decidió responder al productor. "No te conozco ni tengo interés en conocerte, ni necesito conocer tu futuro show para entender perfectamente con qué vienes (algo vulgar)", expresó el protagonista de telenovelas como La herencia y El Maleficio, entre otras.
Sobre las burlas del creador del reality dominicano sobre su carrera, Gil también le puso los puntos sobre las íes. "Lo que sí es triste es que no sepas el nombre de ninguno de mis proyectos en Univision y aún así, te den la oportunidad. Eso deja mucho que pensar", añadió. "¿Qué significa eso? Que no ves ni consumes Univision. ¿O sigues pensando que Univision no te necesita?".
"Ojalá tu pasado, presente y futuro no te pase factura. Charlatán", concluyó el también actor, quien recibió una avalancha de apoyo de muchos usuarios en las redes.
La polémica entre el dominicano y el argentino ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.
Esta no es la primera vez que Santiago Matías (Alofoke) está en el ojo del huracán por sus problemas con famosos. Recientemente, la cantante puertorriqueña Noelia lo demandó por difamación y daño digital.