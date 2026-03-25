Julián Gil envía mensaje a Alofoke tras burlas hacia él: "Charlatán"

Sobre las burlas del creador del reality dominicano sobre su carrera, Gil también le puso los puntos sobre las íes. "Lo que sí es triste es que no sepas el nombre de ninguno de mis proyectos en Univision y aún así, te den la oportunidad. Eso deja mucho que pensar", añadió. "¿Qué significa eso? Que no ves ni consumes Univision. ¿O sigues pensando que Univision no te necesita?".