Jorge Ortiz de Pinedo, de luto: publica doloroso mensaje

A través de su cuenta en Instagram el actor y comediante mexicano Jorge Ortiz de Pinedo, de 78 años de edad, dio a conocer que está de luto.
Se trata de la muerte de una amiga, a quien describió como “la gran estrella de la Época de Oro del cine nacional”.
El protagonista de las series “Cero en conducta” y “Una familia de diez” se sumó a los famosos que le dan el último adiós a la primera actriz mexicana Elsa Irma Aguirre Juárez.
La famosa, como informamos, perdió la vida la noche del martes 14 de julio en su casa en Cuernavaca, Morelos; tenía 95 años.
“Con profundo dolor me entero de la partida de una gran mujer, se nos fue Elsa Aguirre, estimada y admirada amiga, quien estuvo siempre al tanto de su hermana Alma Rosa, a quien tuve como huésped de la Casa del actor durante varios años hasta su reciente muerte”, escribió el el también director y productor.
Jorge Ortiz de Pinedo también elogió a Elsa Aguirre, ya que destacó su carrera y dejó entrever que su legado permanecerá vivo mediante su trabajo, ya que en su emotivo mensaje añadió “descanse en paz la gran estrella de la Época de Oro del cine nacional”.
La publicación del guionista mexicano dio pie a una ola de comentarios con las que usuarios le dieron el último adiós a Elsa Aguirre, quien nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua.
Hay que destacar que, como Jorge Ortiz de Pinedo expuso, Alma Rosa Aguirre Juárez era unida a Elsa Aguirre; Alma Rosa perdió la vida el 27 de enero de 2025 a los 95 años.
Las hermanas fueron conocidas por su trabajo, además de que fueron de los rostros más atractivos de la Época de Oro del cine mexicano.