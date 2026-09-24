Jorge Martínez, el galán que enfrentó la caída y hoy recupera la sonrisa

Jorge Martínez atravesó una etapa difícil. Su vida de excesos lo lo obligaron a tomar la decisión de buscar refugio en La Casa del Teatro de Argentina. La soledad, las pérdidas familiares como el fallecimiento de su madre en 2016 y los problemas económicos que arrastraba lo llevaron al límite de querer acabar con su vida, afortunadamente un empleado de La Casa del Teatro intervino a tiempo y logró salvarlo permitiendo recibir la atención médica y el acompañamiento de su expareja Graciela Gramajo y su hija.