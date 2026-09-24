Jorge Martínez, el galán que enfrentó la caída y hoy recupera la sonrisa

Jorge Martínez, el León de las telenovelas, vuelve a rugir con fuerza y a sonreírle a la vida. Un ícono que transformó su vida en gloria, pasión y resiliencia.
Jorge Horacio Martínez nació el 24 de marzo de 1947 en Buenos Aires, Argentina. De la cancha de tenis al set de televisión, un talento que dejó el deporte para conquistar la pantalla y que marcó el inicio que lo llevaría a convertirse en uno de los galanes más recordados de la televisión.
Primeros pasos en el cine: su debut junto a Luis Sandrini donde participó rodaje en la película "Pájaro Loco" en 1971. Marcando el inicio de una carrera multifacética y que le abrió las puertas a un camino artístico intenso y lo consolidó como un actor versátil, capaz de transitar entre la comedia y el drama.
Vivió un intenso romance con Raffaella Carrá. Jorge conoció a la cantante italiana durante el rodaje de la película " Bárbara" en el año de 1980, romance que duro cerca de un año y que él mismo describió "como un amor intenso y especial".
Jorge Martínez junto a Grecia Colmenares protagonizó su segunda colaboración en la telenovela "Manuela" en 1991, misma que fue transmitida en Argentina, España e Italia, donde alcanzó enorme popularidad obteniendo altos niveles de audiencia. Con Colmenares aún sigue conservando una amistad que ha permanecido intacta a lo largo del tiempo.
El éxito internacional de la novela "La extraña dama" fue arrollador hasta el punto de paralizar restaurantes en Roma durante su emisión. La producción obtuvo reconocimientos como el "Telegatto" y el "Martín Fierro", drama televisivo que fue protagonizado con la actriz Luisa Kuliok y Jorge Martínez en el año de 1989 y 1990.
Romances y pasiones: con Verónica Castro protagonizó la telenovela "El Rostro del Amor" en 1982, actriz con la que también sostuvo un breve romance, de unos tres meses. La relación terminó de manera conflictiva entre ambos.
El galán de los 80: Protagonizó junto a Lucía Méndez la exitosa telenovela 'El extraño retorno de Diana Salazar' en 1988, consolidándolo como el "galán de exportación" y viviendo un breve romance con la actriz durante el rodaje.
Compartió reparto también con Alejandro Camacho y Alma Muriel en la telenovela 'El extraño retorno de Diana Salazar' en 1988 actuaciones que marcaron huella en la memoria televisiva.
El actor argentino Jorge Martínez ha estado casado formalmente en cuatro ocasiones principales (aunque a lo largo de su vida ha tenido otras parejas mediáticas).
María Cristina "Tití" Rodríguez (Fines de los años 70): Fue su primer gran amor y una reconocida modelo. Se casaron en la última etapa de esa década y en 1981 tuvieron a su hijo, Jorge Emiliano. Se divorciaron poco tiempo. María Cristina falleció en 2020
Jorge contrajo matrimonio posteriormente con la actriz Graciela Gramajo. De esta unión nacieron sus hijas Natalia y Ágatha. En 1991, Martínez se casó con la actriz Alejandra Gavilanes el 3 de mayo, apenas seis meses después de conocerse. El matrimonio duró varios años hasta su divorcio definitivo en 1997.
Tiempo después se casó con Elluz Peraza. Actriz venezolana que conoció en Miami durante el rodaje de la telenovela La Revancha en 1999. Se casaron en el año 2000 en una boda que incluso fue televisada, aunque se divorciaron al año siguiente, en 2001.
Jorge Martínez atravesó una etapa difícil. Su vida de excesos lo lo obligaron a tomar la decisión de buscar refugio en La Casa del Teatro de Argentina. La soledad, las pérdidas familiares como el fallecimiento de su madre en 2016 y los problemas económicos que arrastraba lo llevaron al límite de querer acabar con su vida, afortunadamente un empleado de La Casa del Teatro intervino a tiempo y logró salvarlo permitiendo recibir la atención médica y el acompañamiento de su expareja Graciela Gramajo y su hija.
La Casa del Teatro es una institución de bien público en Buenos Aires, Argentina. Funciona como una residencia para actores, bailarines, músicos y artistas mayores en situación de vulnerabilidad o necesidad económica. En agosto del año 2023 Jorge se mudó a la Casa del Teatro en Argentina, donde dice sentirse seguro, acompañado y recibiendo el apoyo necesario. "Ahora me enfoco en las ganas de vivir, de estar con mis hijos y con mis amigos", asegura.
Hoy sonríe con fuerza renovada y es el escritor de su propia historia: prepara un libro autobiográfico con capítulos de cine, televisión, tenis y su vida que espera poder publicar. (Foto de la serie "El francés" 2014).
A sus 80 años, Jorge Martínez asegura que ha vuelto a ser feliz, con ganas de vivir, celebrando la vida con la misma intensidad con la que alguna vez conquistó las grandes pantallas, con la misma alegría de cuando compartió mesa con leyendas del cine en los premios "Telegatto" como Al Pacino, Robert De Niro y Stallone. "Tuve suerte de que todas las novelas mías fueran un éxito. Hice treinta novelas; es una cosa increíble", afirma el actor y que cada día trata de reinventarse desde la memoria y la resiliencia.