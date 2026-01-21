João Ferreira rompe el silencio sobre su separación de María Wust

El creador de contenido João Ferreira y la modelo María Wust han terminado su relación sentimental, esto lo confirmó el brasileño en un en vivo en TikTok, tras que sus seguidores notaran que ya no tenían fotos juntos publicadas.
El creador digital, que ha estado en Honduras durante mucho tiempo, tras su amistad con Supremo y otros tiktokers, expresó que su separación es definitiva. "Ustedes ya sabían que yo venía mal desde hace algún tiempo por mi relación", dijo Ferreira.
Y es que según João no se separaron por nada sucedido en Argentina (donde estuvo recientemente), sino que es algo que viene "mal" desde hace "un tiempo", aclarando rumores de infidelidad.
Según el sudamericano la ruptura fue pacífica, mediante diálogo. Y ambos platicaron sobre lo complicado de mantener la relación viajando constantemente y con carga laboral extenuante. "Ella estaba lejos de su familia, de sus amigos, salió de su ciudad y se quedaba sola", detalló.
Según el influencer fue una decisión mutua. "Ella estaba mal y yo también. Yo no tenía el tiempo porque pasaba viajando, siempre tenía partido. Cuando estábamos juntos siempre era maravilloso, pero se quiera o no, uno está triste porque estar lejos de una persona que amas es muy malo", contó a sus seguidores Ferreira.
También afirmó que ambos se desearon lo mejor en sus proyectos, en los cuales esperan enfocarse. Asimismo, aseguró que ambos comparten dos mascotas (perros), que se quedarán con María porque ella "los ama demasiado".
Por su parte, Joao aseguró que ahora se centrará en sus proyectos profesionales. "Pasaré viajando, no quiero estar solo en la casa acordándome de los momentos bonitos que vivimos allá. Entonces voy a estar lejos para intentar superar todo eso. Ahora tendré una vida muy activa viajando a varios lugares...".
Por su parte, en TikTok se hizo viral un video, en el que se ve a Joao Ferreira muy acaramelado con una mujer en Argentina, en lo que parece ser una fiesta. Usuarios aseguraron que eso fue el motivo por el que se separaron, aunque el brasileño manifestó que desde antes habían terminado su relación.
María Eduarda Wust se mantiene en silencio, apartada del ruido mediático. Sin embargo, seguidores de ambos han comentado la noticia que impacta a quienes admiraban su fortalecida y amorosa unión.
"Qué horror, y la chica tan hermosa, merece algo mejor"; "Pensé que eras un chico serio"; "Casi nunca compartía con ella, la chica se la pasaba cuidando el perro todo el tiempo sola"; "María es mucha mujer"; "La del proceso no se cambia", "Qué bien por María. Joao es un hombre muy respetuoso y se vio que siempre la respetó en cualquier lugar, pero una mujer también se cansa cuando ve que no es prioridad y hay tiempo para todo, menos para ella", entre muchos más, que en su mayoría son a favor de la bella brasileña.