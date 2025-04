¡Irreconocible! Así luce "Roxana", villana de 'Amigas y Rivales' en la actualidad

“Sentí la necesidad en el 2012 (de retirarme), no es ninguna casualidad, es una causalidad, porque todo tiene una causa, de retirarme, de airearme, de irme. Me fui unos cuantos años, estuve en Europa, en Italia, en Rumania, en España. Estudie todo lo que te puedes imaginar. No sé cuántas iniciaciones. En energía universal a través de chakras, reiki angélico, la comunicación con el doble cuántico”, destacó en 2019.