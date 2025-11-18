Horóscopo de hoy, 18 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Recuperarás la ilusión y las ganas de hacer algo que llevabas tiempo queriendo abandonar. Puede que no recuperes la creencia de que esa labor pone un granito de arena en la construcción de la pirámide de la sabiduría, pero sí que retomarás la energía para llevarla a cabo por otros motivos.