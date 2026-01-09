  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 07:53 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13

En el campo sentimental, tu vida te está pidiendo a gritos un cambio. Ábrete a conocer nuevas personas, una de ellas puede ser tu pareja soñada.

 Fotos Shutterstock
Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tu simpatía personal y tu buen humor serán los principales aliados en las negociaciones que tienes pendientes. En el ámbito sentimental, surgirá algún conflicto con la persona amada; trata de manejarte con la misma soltura que con los negocios.

Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13

TAURO (21 abril - 20 mayo). Puedes verte enfrentado a algunos aspectos de tu vida pasada que querías ocultar a los ojos de quienes te tratan ahora mismo. Por complicado que te resulte evocar determinados recuerdos, enfréntate a ellos con valentía, es la mejor forma de acabar con viejos fantasmas.

Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los nacidos bajo el signo de Géminis tendrán un excelente día para los asuntos del dinero, con algún ingreso imprevisto que ayudará a cuadrar las cuentas de estos días de gastos imprevistos. En cualquier caso, conviene moderación en el gasto.
Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tu mundo interior sigue siendo rico; sácale partido a pesar de que en muchas ocasiones veas que la mediocridad te rodea: siempre encontrarás a alguien con quien puedas conectar, es cuestión de poco tiempo.

Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13

LEO (23 julio - 22 agosto). Si en el terreno afectivo las cosas no marchan como tú preveías, tal vez debas replantearte la estrategia inicial. Si no te sientes con la sartén con el mango, pon tus propias condiciones para reconducir la situación, y a ver qué pasa...

Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En el terreno laboral tendrás que andarte con ojo y cautela porque las traiciones estarán por todos lados. Mide tus acciones y extrema las precauciones sobre todo en la segunda mitad del día. Tu vida sentimental está pidiendo a gritos un cambio.

Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te va a apetecer lanzarte a nuevas aventuras profesionales para promocionarte o descubrir vocaciones desconocidas. Ojo con los préstamos o inversiones, que no es el día indicado. Espera al menos unas semanas, para afianzar estructuras más sólidas para las gestiones económicas.

Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Se te abrirán posibilidades esta temporada, tal vez desde hoy mismo, de cumplir finalmente con los planes que tienes para tu casa, ya sea para reformarla o para dar el salto a una mejor. La jornada será muy proclive a buenos contactos en este sentido.

Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás que buscar actividades para estos días en que toda la rutina se rompe y debes improvisar para no aburrirte como una ostra. Con poco dinero podrás hacer grandes cosas si te asocias con las personas adecuadas. No tengas pudor.

Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Con dificultades, pero con muchas ganas conseguirás ganar una prueba, un concurso, una competición deportiva o hasta aprobar un examen. Notarás cambios en tu organismo que tal vez te pidan hacer una vida más activa.

Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los astros te ayudarán a ver con claridad las cosas que no funcionan y centrarte en ellas, también en las que tiene que ver con personas más próximas de tu familia, y puede que esto te lleve a algunas discusiones, aunque positivas finalmente.

Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El amor fraternal puede mutar en discusiones sin fin en lo que se refiere a las relaciones familiares, muy revolucionadas sobre todo en torno a cambios de vida de algunos de los miembros más mayores de la familia y posibles herencias.

cinthya ortiz
Cargar más fotos