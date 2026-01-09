Horóscopo de hoy, 9 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

En el campo sentimental, tu vida te está pidiendo a gritos un cambio. Ábrete a conocer nuevas personas, una de ellas puede ser tu pareja soñada.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tu simpatía personal y tu buen humor serán los principales aliados en las negociaciones que tienes pendientes. En el ámbito sentimental, surgirá algún conflicto con la persona amada; trata de manejarte con la misma soltura que con los negocios.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Puedes verte enfrentado a algunos aspectos de tu vida pasada que querías ocultar a los ojos de quienes te tratan ahora mismo. Por complicado que te resulte evocar determinados recuerdos, enfréntate a ellos con valentía, es la mejor forma de acabar con viejos fantasmas.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los nacidos bajo el signo de Géminis tendrán un excelente día para los asuntos del dinero, con algún ingreso imprevisto que ayudará a cuadrar las cuentas de estos días de gastos imprevistos. En cualquier caso, conviene moderación en el gasto.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tu mundo interior sigue siendo rico; sácale partido a pesar de que en muchas ocasiones veas que la mediocridad te rodea: siempre encontrarás a alguien con quien puedas conectar, es cuestión de poco tiempo.
LEO (23 julio - 22 agosto). Si en el terreno afectivo las cosas no marchan como tú preveías, tal vez debas replantearte la estrategia inicial. Si no te sientes con la sartén con el mango, pon tus propias condiciones para reconducir la situación, y a ver qué pasa...
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En el terreno laboral tendrás que andarte con ojo y cautela porque las traiciones estarán por todos lados. Mide tus acciones y extrema las precauciones sobre todo en la segunda mitad del día. Tu vida sentimental está pidiendo a gritos un cambio.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te va a apetecer lanzarte a nuevas aventuras profesionales para promocionarte o descubrir vocaciones desconocidas. Ojo con los préstamos o inversiones, que no es el día indicado. Espera al menos unas semanas, para afianzar estructuras más sólidas para las gestiones económicas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Se te abrirán posibilidades esta temporada, tal vez desde hoy mismo, de cumplir finalmente con los planes que tienes para tu casa, ya sea para reformarla o para dar el salto a una mejor. La jornada será muy proclive a buenos contactos en este sentido.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás que buscar actividades para estos días en que toda la rutina se rompe y debes improvisar para no aburrirte como una ostra. Con poco dinero podrás hacer grandes cosas si te asocias con las personas adecuadas. No tengas pudor.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Con dificultades, pero con muchas ganas conseguirás ganar una prueba, un concurso, una competición deportiva o hasta aprobar un examen. Notarás cambios en tu organismo que tal vez te pidan hacer una vida más activa.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los astros te ayudarán a ver con claridad las cosas que no funcionan y centrarte en ellas, también en las que tiene que ver con personas más próximas de tu familia, y puede que esto te lleve a algunas discusiones, aunque positivas finalmente.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El amor fraternal puede mutar en discusiones sin fin en lo que se refiere a las relaciones familiares, muy revolucionadas sobre todo en torno a cambios de vida de algunos de los miembros más mayores de la familia y posibles herencias.