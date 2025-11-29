  1. Inicio
Horóscopo de hoy, 29 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos .

  • 29 de noviembre de 2025 a las 06:00 -
  • Agencia EFE
La jornada te impulsa a tomar decisiones rápidas para avanzar en proyectos personales.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los planetas te insinuarán su complicidad en las relaciones sentimentales. Si aceptas los cambios que te han sugerido, los resultados serán muy positivos para los dos. El trabajo te va bien; trata de mantener tus objetivos muy altos.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Te comportarás de forma ardiente y pasional con la persona amada, aunque tendrás que controlar para no perder la cabeza; ya sabes, prudencia. En lo profesional, vas a tener una jornada muy intensa pero te darán el apoyo necesario para solucionarlo.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Necesitarás hoy encontrar tiempo para tu propia persona, alejarte de las obligaciones del trabajo y la familia lo antes posible y dedicarte a satisfacer esos pequeños deseos en los que nadie parecer reparar, pero que te dejarán como nuevo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los asuntos económicos pueden perturbar tu tranquilidad familiar y tendrás que resolverlos sin demora, pero tendrás facilidades varias para el orden y la optimización de los recursos, así como para la afrontar la cancelación de algunas deudas.

LEO (23 julio - 22 agosto). Si tienes negocios familiares o trabajas por cuenta propia, puede acercarse una pequeña crisis de resultados. Tendrás apoyos para superar estos malos momentos, que remontarán en cuando lleguen mejores coyunturas en la economía.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Serás el protagonista de los vaivenes a los que te someten las distintas energías astrales. Si abres tu mente y no te aferras a lo conocido, puedes experimentar el inicio de un nuevo ciclo, que puede significar tu liberación.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Jornada propicia para la consecución de metas y proyectos en los aspectos más personales de tu vida, que te llenarán de ilusión y seguridad en ti mismo para afrontar cambios futuros de gran envergadura.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te apetecerá descubrir nuevas pasiones, de todo tipo, y lo vivirás con alegría y buen tono si estás soltero, porque aparecerán oportunidades en las numerosas actividades de grupo que vas a iniciar, pero si estás emparejado más te vale echar el freno.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si tienes un viaje previsto para dentro de poco tiempo, ten mucho cuidado con los detalles, porque puedes olvidar algún documento necesario o extraviar algún objeto de importancia. Lo mejor será que haga una lista.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Estarás obligado a cumplir una serie de obligaciones familiares con las que llenarás tu tiempo libre, aunque a priori hubieses fantaseado con otras que te hacían más ilusión. Pero te descubrirán actividades a las que puedes llegar a aficionarte.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). No caigas en la tentación de automedicarte o aconsejar a alguien que lo haga por ahorrarte una visita al médico. Las complicaciones pueden ser serias y las consecuencias mucho peores entonces, porque lo que a ti te va bien puede ir mal a otros.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Jornada de gran tranquilidad en todo lo relacionado con el amor y las relaciones sentimentales; tus vínculos sociales y familiares también se verán muy reforzados. En lo profesional, cambios a nivel económico que pueden reportarte beneficios salariales.

