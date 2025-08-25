Horóscopo de hoy, 25 de agosto: predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.
No pienses solo en lo malo, da gracias por las cosas positivas que tiene tu vida.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Vigila las cuentas y controla las alegrías económicas. Conviene que empieces a ahorrar y a saldar deudas, porque puede que en breve tengas que afrontar gastos extraordinarios relacionados con la vivienda.
TAURO (21 abril - 20 mayo). No tengas miedo a exponer tus ideas a tus jefes, pues atraviesas un buen momento de creatividad que será muy apreciada y valorada. Para serenar los nervios te vendrá bien escuchar la música que realmente te relaja.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La vuelta a la rutina se te hará especialmente pesada en el día de hoy, porque alguna de las personas que has conocido durante el fin de semana puede haber influido en tu ánimo más de lo normal.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Te aferrarás al pragmatismo en cuestiones laborales y profesionales, porque la temporada no da para mucho y no debes quebrarte la cabeza para nada. El compás de espera se prolongará durante unas cuantas jornadas.
LEO (23 julio - 22 agosto). Concédete un pequeño paréntesis para revisar todo lo bueno y lo malo que hay en tu vida. Verás que, pese a todas las adversidades, seguirá habiendo más cosas positivas que negativas. No te dejes dominar por el pesimismo, y ten una actitud un poco más vitalista
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los problemas que vives en el trabajo pueden deberse a que tienes demasiada prisa por triunfar, y eso te hace chocar con tus compañeros; ellos también están haciendo esfuerzos por ascender. Procura luchar en igualdad de condiciones y respetando a los demás.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Aunque no te gusta mucho mirar al pasado, hoy tendrás la oportunidad de recrearte en los recuerdos de una etapa de tu vida que en su momento te pareció dificultosa y desaprovechada, pero comprobarás que todos los recuerdos son gratos.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Se vislumbran cambios en tu entorno laboral que pueden afectarte en mayor o menor medida, pero seguro que te salpican. Los problemas con tu pareja parece que tienden a desaparecer según pasen las horas. Muestra tus sentimientos.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Vivirás una jornada especialmente proclive a las actividades intelectuales, tendrás la mente rápida, despejada, ideal para asimilar las materias más complejas. Buen día asimismo para las tareas más creativas, aunque sea en el hogar.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). En cuestiones de negocios o inversiones no estás para seguir a pies juntillas su habitual buen tino basado en la intuición. Tienes que asesorarte bien con algunas oportunidades que resultarán falsas.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Conocerás a la persona adecuada para compartir secretos y confesiones. Se tratará de alguien conocido, quizá un buen amigo, pero eso no quiere decir que vayas mucho más allá en la relación, tal vez no funcionaría.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). No llegarás hoy muy preparado al trabajo para aguantar peticiones añadidas de tus jefes a lo que ya tienes encima, pero tal vez no estés en la situación de desatenderlas. Mejor suerte en los temas amorosos para hoy.