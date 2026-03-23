Horóscopo de hoy, 23 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal

Trata de controlar tus primeros impulsos y conseguirás beneficios.F
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). No deberías tomarte tan en serio algunas de las rutinas que se dan en tu trabajo o en tu entorno habitual con determinadas personas, es mejor que te olvides de ellas al segundo y trates de centrarte en tus propios asuntos.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Entras en una etapa de posibilidades gracias al apoyo de la gente que te rodea, cubriendo todo tipo de eventualidades negativas y ayudando a que te recuperes de algunas de las dolencias que te han dado la lata últimamente.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las cuestiones de salud se verán favorecidas por un cambio de costumbres, sobre todo si ahora te toca hacer chequeos y análisis: verás cómo puedes prescindir de algunos hábitos por poco que lo intentes.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). La tranquilidad de tu vida afectiva te proporcionará la posibilidad de pararte a pensar en otras cuestiones de tu vida que seguramente podrías mejorar con un análisis más detallado. Tienes capacidad suficiente para ello.
LEO (23 julio - 22 agosto). Debes afrontar la vida con algo más de optimismo y alegría, sobre todo ahora que llega la época de vacaciones; no debes mostrarte como una persona gris, porque tienes muchos atractivos que ofrecer. Ponte manos a la obra, y saca todo lo que llevas dentro.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los achaques físicos de días atrás, remitirán y te encontrarás muy en forma y con ganas de comerte el mundo. Ten paciencia porque tu ánimo todavía tiene que fortalecerse. En lo sentimental, pueden abrirse puertas muy interesantes; sorpresas agradables.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Momentos muy agradables tanto en lo profesional como en lo personal; estarás rodeado de buenas personas que te harán sentir muy bien y que te harán pasar un día muy gratificante y carente de inseguridades.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Día marcado por la contradicción; puedes obtener una inesperada promoción en recompensa por tu actuación o, por el contrario, querer renunciar y liberarte de la opresión de tus superiores. Trata de controlar tus primeros impulsos y conseguirás beneficios.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Una vez disfrutado el fin de semana, prepárate, porque vivirás en momentos cruciales en el tema económico desde el primer momento; espoleado por la energía de Marte suficientes oportunidades de demostrar tu valía profesional y escalar puestos a lo largo del curso.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu relación se consolida y tiende a estabilizarse. Si aun aparecen dudas en tu corazón, debes sincerarte cuanto antes con tu pareja. Puede surgir un problema en la familia cuya resolución pase únicamente por ti.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Llagan momentos importantes para los Acuario en las cuestiones inmobiliarias en las que tengan influencia la familia. Pueden aumentar sus posesiones, aunque a costa de ajustes económicos para vacaciones o caprichos.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las relaciones con el sexo contrario serán bastante fluidas en todos los terrenos de tu vida, no así con la gente de tu propio sexo, a la que no lograrás entender por mucho que te esfuerces. Será casualidad, pero solo durará esta jornada.