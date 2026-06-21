Horóscopo de hoy, 21 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Si trabajas en equipo, llevarás la voz cantante.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si buscas pareja, puedes llevarte la sorpresa de tenerla a tiro en el ambiente más insospechado para ti, por ejemplo, en el trabajo, aunque los astros auguran problemas si ambos pueden entrar en competencia
TAURO (21 abril - 20 mayo). La fortaleza que en determinadas ocasiones pretendes aparentar no es tan sólida, de cara a los demás, como tú crees. Opta por mostrarte tal cual eres, aunque a tu círculo de amistades le parezca que a veces incurres en contradicciones.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Te sientes en la plenitud de tus facultades físicas y mentales, y eso se traducirá en una situación de calma y tranquilidad que se contagiará a las personas que tienes a tu alrededor.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Necesitarás recursos propios para acometer gastos que te van a apetecer y mucho, por estar relacionados con viajes o con las reformas del hogar que esperas desde hace tiempo. Recibirás buenos consejos de parte de un amigo.
LEO (23 julio - 22 agosto). La creatividad y la imaginación te ayudarán a pasar por alto problemas que no merecen atención, pero a los que en cualquier otro momento habrías dedicado mucha tensión. Buen momento para hacer ejercicio, tu cuerpo está en forma pero necesita entrenamiento.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). No permitas que el recuerdo del pasado te atormente y condicione tu vida presente. Dedica el tiempo necesario a honrar a las dolorosas ausencias, pero mira inmediatamente hacia el futuro y deshazte de la melancolía, sobre todo si tienes pareja.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Entrarás en una jornada de reflexión. Esperas algo de una relación que no avanza hacia ningún lado; saldrás perjudicado si continúas alargando una situación sobre la que has especulado demasiado. Debes tomar decisiones en breve.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Busca la proximidad con los amigos y vivirás momentos intensos, casi todos muy divertidos. Posibilidad de desplazamientos, si estás en condiciones de ello. Este es el momento de poner nuevos proyectos en marcha.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Es muy necesario para casi todo el mundo hacer algún tipo de ejercicio, no debes obsesionarte solamente con las dietas que duran unas cuantas semanas, aunque aparentemente funcionen. Lo mejor es trazar un plan para una vida sana de forma permanente.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu familia te dará una sorpresa agradable que te hará concluir la semana con buen humor y optimismo. Tendrás fuerzas renovadas para encauzar mejor tu trabajo. Estas en disposición de iniciar una nueva etapa en tu vida en la que todo resultará positivo.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Un familiar muy cercano te pondrá las cosas muy difíciles en el día de hoy. Los astros pueden favorecerte en la disputa, aunque tu seguridad y tu estado de ánimo, propiciarán el desenlace. Buen momento para cambios de todo tipo.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Intenta no ser demasiado irreflexivo si te reúnes en sociedad, diciendo lo primero que se te ocurre puedes herir a personas queridas. Medita cada situación que veas complicada y piensa dos veces en la postura que adoptarás.