¿Quién es Parastoo Ahmadi, la cantante condenada a 74 latigazos en Irán?

Un tribunal iraní condenó a la cantante Parastoo Ahmadi a 74 latigazos, además de imponerle una prohibición de dos años para salir del país y ejercer actividades artísticas, tras la difusión de un concierto en línea en el que apareció sin velo a finales de 2024.
La información fue divulgada a través de la cuenta oficial de Instagram de la artista, donde se indicó que la sanción también alcanza a ocho integrantes de su equipo de producción y músicos que participaron en la presentación.
“Parastoo Ahmadi, junto con otras ocho personas del equipo y músicos del concierto virtual, fue condenada a 74 latigazos de carácter correctivo, dos años de prohibición de salida del país y dos años de inhabilitación para ejercer actividades artísticas”, señala el comunicado publicado en la red social.
La sentencia fue emitida por el Tribunal Penal de Qom bajo cargos relacionados con presuntas violaciones a la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos considerados contrarios a la ética por las autoridades iraníes.
¿Quién es Parastoo Ahmadi?
Parastoo Ahmadi es una cantante iraní de 29 años que ha ganado notoriedad por desafiar las restricciones impuestas a las mujeres en la República Islámica de Irán.
Durante la presentación, Ahmadi apareció con un vestido negro de hombros descubiertos y sin hiyab, acompañada por cuatro músicos. El video acumuló millones de visualizaciones y se viralizó rápidamente dentro y fuera del país.
La artista se convirtió en el centro de atención internacional después de publicar, el 11 de diciembre de 2024, un video de aproximadamente 27 minutos en YouTube en el que interpretó varias canciones durante un denominado “concierto hipotético”, realizado en un histórico caravasar.
Antecedentes y contexto:
No es la primera vez que Ahmadi enfrenta acciones judiciales. La cantante ya había sido objeto de una denuncia tras publicar la canción De la sangre de la juventud de la patria, vinculada a las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022.
La muerte de Amini, ocurrida después de ser detenida por la llamada Policía de la Moral por presuntamente no llevar correctamente el velo islámico, provocó una ola de manifestaciones en todo el país y abrió un debate sobre los derechos de las mujeres en Irán.
Desde entonces, muchas iraníes han dejado de utilizar el hiyab como forma de desobediencia civil. En varias ciudades del país es frecuente observar mujeres sin la cabeza cubierta, pese a que las autoridades mantienen restricciones relacionadas con la vestimenta femenina.
Reacciones internacionales:
El caso ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, abogados y figuras del ámbito artístico.
Bahar Ghandehari, directora de incidencia política del Centro para los Derechos Humanos en Irán, organización con sede en Estados Unidos, cuestionó la condena:
“El castigo de 74 latigazos a Ahmadi por el simple hecho de cantar y aparecer sin hiyab es un recordatorio más de que la situación de los derechos humanos en Irán no ha cambiado”.
La actriz iraní-británica Nazanin Boniadi también criticó la sentencia y afirmó que representa una muestra de la continuidad de las políticas represivas contra las mujeres en Irán.
Asimismo, Setareh Maleki, actriz iraní, calificó la actuación de Ahmadi como un acto de resistencia y expresó su admiración por la cantante por mantener su postura pese a las posibles consecuencias.
La condena contra Parastoo Ahmadi ha vuelto a poner en el centro de la discusión internacional las restricciones que enfrentan las mujeres iraníes en ámbitos como la música, la cultura y la libertad de expresión.
El caso también ha sido interpretado por activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos como un reflejo de las tensiones persistentes en torno al papel de la mujer en la sociedad iraní.