¿Quién es Parastoo Ahmadi, la cantante condenada a 74 latigazos en Irán?

Reacciones internacionales:

El caso ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, abogados y figuras del ámbito artístico.

Bahar Ghandehari, directora de incidencia política del Centro para los Derechos Humanos en Irán, organización con sede en Estados Unidos, cuestionó la condena:

“El castigo de 74 latigazos a Ahmadi por el simple hecho de cantar y aparecer sin hiyab es un recordatorio más de que la situación de los derechos humanos en Irán no ha cambiado”.