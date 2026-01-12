Horóscopo de hoy, 12 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

En el plano amoroso, mucha tranquilidad.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hoy parece que tus superiores no captarán tu mal día y te tendrán enfilado durante toda la jornada. Para colmo de males, últimamente has gastado mucho dinero y no te quedará más remedio que sacrificar tus salidas nocturnas.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Los astros te darán la capacidad de superar las dudas que en principio te atenazan y pasar a creer en ti mismo, ganando en autonomía y buscando tu propio hueco en el mundo de los negocios o las profesiones liberales.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los asuntos de dinero vienen estupendamente aspectados por el influjo de Júpiter en tu signo; no obstante, además de trabajo y buenos negocios, también habrá dificultades para convertir la buena racha en dinero contante y sonante.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Como ocurre en otras facetas de tu vida, tendrás que cambiar un poco tu forma de pensar respecto a los temas de salud. Ya vale apelar a la fortaleza del signo para confiar en una rápida recuperación tras rebasar los límites de lo saludable.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tendrás que poner mucho de tu parte para salir indemne de los exámenes o pruebas que tienes a la vista. No dejes todo en manos de la suerte porque te puedes llevar una sorpresa desagradable. Si te has excedido en las salidas últimamente, pueden pasarte factura.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tendrás la suerte de coincidir con las personas adecuadas para dedicar la tarde a charlar a gusto, viviendo uno de esos raros momentos de tranquilidad en que puedes conectar verdaderamente con las personas y salir del carril de los temas habituales.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tu éxito profesional está muy bien, pero puedes estar dejando en un segundo plano a tu pareja. Lo mejor sería tomarte unas vacaciones y dedicarte por completo a poner al día tus asuntos personales, ya que terminarán repercutiendo en tu rendimiento.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te puedes enamorar de alguien mayor que tú a quien respetas y admiras; incluso alguien de tu entorno profesional. No te agobies con el papeleo que tienes pendiente de poner al día. Encontrarás el momento adecuado para ponerte las pilas.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Jornada de gran creatividad; vas a sorprender por tu inteligencia y tu intuición. Aprovecha para reforzar tus relaciones sociales, que han permanecido algo abandonadas en los últimos días. En el plano amoroso, mucha tranquilidad.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Aunque la paciencia no es una de tus mejores cualidades, esta jornada tendrás que cargarte de serenidad para asumir los muchos compromisos que te van a surgir en el trabajo. Procura que el estrés no te estropee un día tan próspero en los negocios.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Debes centrarte en un solo asunto y lograr la concentración necesaria para realizar tu trabajo con la confianza de siempre. Has llegado al límite de tu capacidad y es el momento de delegar tareas. Tú no lo puedes hacer todo sólo.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Buen día para cerrar tratos o completar los asuntos burocráticos que te están dando más complicaciones de lo normal. Encontrarás facilidades y los recursos óptimos, y te ayudará el hecho de estar muy comunicativo y despierto.