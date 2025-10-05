  1. Inicio
Horóscopo de hoy, 05 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • 05 de octubre de 2025 a las 12:30 -
  • La Prensa
El universo tiene un mensaje especial para ti. Las estrellas y los planetas se alinean cada día, influyendo en nuestras emociones, decisiones y caminos. Descubre qué energía te acompaña hoy y cómo aprovecharla para atraer buenas vibras, amor y éxito.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril).

La fase de sintonía total con tu pareja avanza sin remisión hacia un terreno de gran compromiso. La estabilidad que has conseguido tiene también sus contrapartidas en una serie deberes y acabarás por poner todo en una balanza.

TAURO (21 abril - 20 mayo).

Buscarás la soledad por encima de todo. No te mostrarás enfadado, tampoco huraño o grosero, simplemente necesitarás pensar en muchas cosas que te afectan a ti y a nadie más. Puede que tengas que interrumpir tu retiro para ayudar a algún familiar.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

Día complicado para la salud. Los problemas de músculos y articulaciones te pueden jugar una mala pasada. No practiques deportes violentos. La mejor jugada de este día para ti es dejarlo pasar. ¡La semana que viene va a ser muy dura!
CÁNCER (22 junio - 22 julio).

No deberías dejarte llevar por el entusiasmo en cuestiones financieras, pero en todo lo demás sí. Es época de iniciativas que te hagan crecer como persona y situarte mejor en la vida.
LEO (23 julio - 22 agosto).

Tendrás el tiempo necesario para incrementar tu incipiente gusto por la lectura, en los libros encontrarás de nuevo la pasión por la aventura y la reflexión que necesitas para tu desarrollo personal. Si tienes hijos, no le puedes dar mejor ejemplo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).

Aunque te cerque el estrés por tu faceta profesional, tu vida en pareja funciona mejor que nunca. Has alcanzado la estabilidad y plenitud que buscabas y no eres capaz de disfrutar. Desconecta de una vez y vive tu felicidad con la persona amada.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre).

El ejercicio físico será hoy tu polo de atracción y concentración preferente. Algún día tenías que empezar a quemar calorías y este domingo lo verás claro. Busca alguna actividad que además te divierta y te sentirás de cine.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).

La elección de un buen plan para tus horas de ocio te podría llevar más tiempo del aconsejado y puedes acabar con la paciencia de tu pareja. Los conflictos están a la vuelta de la esquina, así es que tendrás que ceder el timón por una vez.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre).

En esta temporada, tu poder de seducción se encuentra al alza cada día que pasa, y además tendrás una actitud enamoradiza y proclive a iniciar contactos, por lo que todo se complicará si tienes ya pareja.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero).

Tendrás la oportunidad de afrontar un reto que te gusta y para el que te sientes preparado, aunque no pensará lo mismo alguien que se asocie al proyecto. Demostrarás pronto con los hechos que estaba equivocado.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero).

Día idóneo apropiado para excursiones en el campo y actividades deportivas, preferentemente en grupo. Si no tienes pareja, ésta será una buena manera de conocer gente interesante. En cualquier caso, el aire libre y la naturaleza te ayudarán a sentirte mejor.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo).

Los lazos familiares se incrementan en estos días por efemérides o aniversarios especiales. Tendrás que hacer un esfuerzo para integrar a algunas personas, pero merecerá la pena el resultado.

