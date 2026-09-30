Ximena Carrillo hace historia: se mete al Top 8 y pone en alto a Guatemala en Miss Grand

Ximena Carrillo representa con orgullo a su país Guatemala en el Miss Grand 2026, deslumbrando con fuerza y elegancia, posicionándose como una de las favoritas del público. Su trayectoria inició con su participación en Miss Universe Guatemala 2024, donde obtuvo el título de tercera finalista.
Ximena Carrillo tiene 22 años. Es una reina de belleza, modelo y estudiante de marketing, guatemalteca cuyo viaje está formado por la pasión, la disciplina y una creencia inquebrantable en el poder de los sueños.
Desde temprana edad, Ximena soñó con representar a Guatemala en un escenario internacional. Hoy, ese sueño se ha convertido en una realidad al llevar con orgullo la bandera de su país a Miss Grand International 2026.
La representante de Guatemala se posicionó entre las ocho más votadas por el público en la competencia de "Country’s Power of the Year" de Miss Grand International, logrando posicionarse como una de las participantes de mayor respaldo dentro del grupo C.
Más allá de la corona, Ximena cree que tener una plataforma también significa tener la oportunidad de crear un cambio significativo. A través de iniciativas como New Hope, que proporciona comidas y mensajes de esperanza a las personas necesitadas, así como su participación en el apoyo a los niños con cáncer, se esfuerza por convertir su visibilidad en una acción significativa.
En cada etapa del certamen de belleza que se realiza en Bangkok, Tailandia, impone elegancia y glamour que roba miradas del jurado, demostrando confianza y seguridad.
Impulsada por la autenticidad, la compasión y una fuerte ética de trabajo, Ximena abraza cada desafío como una oportunidad para aprender y crecer.
Ella cree que los sueños se consiguen no sólo a través de la ambición, sino también a través de la perseverancia, la bondad y el coraje de seguir avanzando. El grupo C fue su escenario y hoy Centroamérica se mantiene viva dentro de uno de los certificados de belleza más importantes del mundo.
Durante uno de los primeros eventos del certamen de Miss Grand International 2026, deslumbró con un imponente vestido que hacía resaltar su hermosa figura y que rápidamente llamó la atención de los seguidores de los concursos de belleza.
Su presencia asegura que Centroamérica siga representada en el concurso, lo que le da mayor exposición mediática y cultural. Ahora Miss Guatemala deberá enfrentarse a Miss Filipina, en una competencia que promete ser reñida. Puedes ver el Miss Grand International 2026 en vivo a través del canal oficial de YouTube del concurso: Grand TV, a partir de las 6 a. m., hora de Honduras (19 h en Bangkok, Tailandia).
La noche de la coronación, está programada para el 10 de octubre de 2026 en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia. Ximena está lista para seguir representando con orgullo a Guatemala en Miss Grand International 2026, en la siguiente etapa del certamen deberá enfrentarse a una nueva ronda de votaciones en línea, donde el público tendrá un papel clave para definir quién avanza.
A diferencia de la ronda anterior, en la que el proceso se desarrolló mediante publicaciones oficiales de Instagram, esta nueva votación se realizará a través del sitio web de "Miss Grand International". Cada voto tiene un costo de 35 baht tailandeses (1,04 dólares), de acuerdo con las condiciones anunciadas por la organización.