Ximena Carrillo hace historia: se mete al Top 8 y pone en alto a Guatemala en Miss Grand

Más allá de la corona, Ximena cree que tener una plataforma también significa tener la oportunidad de crear un cambio significativo. A través de iniciativas como New Hope, que proporciona comidas y mensajes de esperanza a las personas necesitadas, así como su participación en el apoyo a los niños con cáncer, se esfuerza por convertir su visibilidad en una acción significativa.