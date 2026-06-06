Grupo Forajido defiende su nombre ante intento de registro de Christian Nodal

La historia de Grupo Forajido se remonta a principios de los años noventa, cuando los hermanos José Manuel y "Coco" Maldonado dejaron Aguascalientes para buscar una oportunidad en la industria musical de la Ciudad de México. Tras varios años de esfuerzo lograron consolidar una carrera respaldada por importantes sellos discográficos y giras internacionales. Entre sus producciones más reconocidas figura la canción "Para ti con amor", uno de los temas más populares de su catálogo y que continúa acumulando reproducciones en plataformas digitales. Para sus integrantes, el nombre de la agrupación representa mucho más que una simple marca comercial.