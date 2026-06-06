Grupo Forajido defiende su nombre ante intento de registro de Christian Nodal

Christian Nodal enfrenta un nuevo desafío fuera de los escenarios. El cantante mexicano inició el proceso para registrar la marca "El Forajido" ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), pero la solicitud encontró resistencia por parte de una agrupación que asegura poseer legalmente esa identidad desde hace décadas.
El pasado 22 de abril, el intérprete de "No te contaron mal" presentó una solicitud para registrar "El Forajido" en la clase 41, categoría relacionada con espectáculos, entretenimiento y actividades culturales. La denominación había comenzado a utilizarla públicamente como una nueva faceta artística en medio de sus recientes diferencias respecto al control de su nombre y su música.
Sin embargo, el trámite tomó un giro inesperado cuando Grupo Forajido presentó el 15 de mayo un escrito de oposición ante el IMPI. La agrupación, con más de 30 años de trayectoria, busca impedir que el cantante obtenga los derechos exclusivos sobre una marca que considera parte fundamental de su historia.
José Manuel "Pepe" Maldonado, baterista, productor y fundador de la banda, explicó que la decisión no responde a un conflicto personal con el artista sonorense, sino a la necesidad de proteger un nombre que, según afirma, les pertenece legalmente desde hace años.
“Me avisaron mis abogados. Me dijeron que habían detectado una solicitud de registro de la marca ‘El Forajido’. Simplemente decidimos defender lo que se nos otorgó en su momento”, declaró Maldonado en entrevista con El Universal. Además, subrayó que la agrupación únicamente está ejerciendo los recursos legales que la ley contempla.
De acuerdo con los documentos presentados, Grupo Forajido sostiene que la incorporación del artículo "El" no representa una diferencia suficiente para evitar confusión entre ambas marcas. La agrupación argumenta que existe una similitud fonética, gráfica y conceptual que podría generar conflictos dentro del mismo sector del entretenimiento.
La historia de Grupo Forajido se remonta a principios de los años noventa, cuando los hermanos José Manuel y "Coco" Maldonado dejaron Aguascalientes para buscar una oportunidad en la industria musical de la Ciudad de México. Tras varios años de esfuerzo lograron consolidar una carrera respaldada por importantes sellos discográficos y giras internacionales. Entre sus producciones más reconocidas figura la canción "Para ti con amor", uno de los temas más populares de su catálogo y que continúa acumulando reproducciones en plataformas digitales. Para sus integrantes, el nombre de la agrupación representa mucho más que una simple marca comercial.
“‘Forajido’ no es nada más el logotipo y el nombre. Son los discos, las canciones, las giras, las horas en el autobús, las promociones, los viajes, los aviones y otros países. No es algo así como ‘nomás es el nombre’”, enfatizó Maldonado al explicar el valor simbólico y profesional que tiene la denominación para la banda.
La disputa surge en un momento particular para Christian Nodal. Recientemente, el cantante manifestó públicamente que no posee el control legal de su nombre artístico ni de parte de su catálogo musical. Incluso escribió en redes sociales: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi música”, una declaración que generó amplio debate entre sus seguidores.
Mientras el IMPI analiza los argumentos de ambas partes, el futuro de la marca "El Forajido" permanece en suspenso. Pese al proceso legal, Maldonado dejó claro que mantiene admiración por Nodal y le deseó éxito en su carrera. “Yo soy el primer fan del señor Nodal. Es un artista muy talentoso y le mandamos pura buena vibra”, concluyó el músico, marcando distancia de cualquier confrontación personal.