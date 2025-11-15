Gazu dice que Nicaragua le negó la entrada por ser “persona non grata”

El creador de contenido Gazu BBX se sinceró en un video publicado en su TikTok, donde contó como ha sido su experiencia queriendo viajar a Nicaragua, hermano país centroamericano. "No soy bienvenido en Nicaragua", inició.
"Resulta que esta no es la primera vez que me pasa, a inicios de año yo iba para Nicaragua en avión, iba por medio de Avianca desde Palmerola. Pues me bajaron del avión en el aeropuerto para decirme que el Gobierno de Nicaragua emitió una carta con mi nombre diciendo que soy ´non grato´", explicó Allan Valeriano, nombre real del creador digital.
El tiktoker se tuvo que bajar del avión en el que se había subido, le devolvieron el dinero del boleto y volvió a Tegucigalpa, donde reside, con la incógnita. "Le eché la culpa a la rapidez que quise hacer el proceso migratorio porque tenés que llenar una solicitud 7 días antes para entrar a Nicaragua, pues yo la mandé como 3 días antes porque no sabía de eso", continuó relatando.
Gazu creyó que fue por eso en ese momento. Sin embargo, también pasó en una segunda ocasión, la cual fue reciente, ya que el creador digital quiso viajar con una marca para presenciar el partido entre Nicaragua y Honduras, que se disputó el jueves 13 de noviembre en Managua, capital nicaraguense.
Pues en ese segundo intento, volvieron a mandar la misma carta, en la que seguía siendo considerado "persona non grata". Esta es una locución latina que significa "persona no deseable" y se refiere a alguien que es rechazado por un gobierno u otra institución.
Si Allan hubiese logrado entrar a Nicaragua, pudo haber sido arrestado. "Yo la verdad desconozco las razones, no entiendo", confiesa.
Gazu dice haberse asesorado con abogados, a quienes consultó si tiene alerta migratoria, pero asegura que le dijeron que no; incluso ya ha viajado este año a México y Colombia y ha andado tranquilo. "Los abogados me dicen que pueden ser dos cosas: o por el tipo de contenido que hago yo, o porque mi nombre está homologado a otro ´brother´ que se llame igual que yo y sea un criminal y no lo dejan entrar", explicó con detalles el hondureño.
"Hago este video porque la verdad me siento mal que no me dejen entrar a un país como Nicaragua, somo hermanos pues. Entiendo los gringos que no me dejen entrar, pero con Nicaragua somos vecinos", expresó con notoria tristeza Gazu. Vale resaltar que en dos ocasiones le han negado la visa estadounidense.
El podcastero y expresentador de televisión dijo que sigue sin entender la causa exacta para que le negaran la entrada. "Lo que sí voy a hacer es ir al Consulado de Nicaragua en Tegucigalpa porque me parece muy extraño; yo jamás he hablado de Nicaragua ni cosas positivas ni negativas en mi contenido, entonces que me estén haciendo este tipo de cosas me afecta y me pone triste porque ya suficiente con que los gringos no me quieran", manifestó.
Gazu también escribió en la descripción del video: "¿Alguien sabe por qué Nicaragua no me quiere?", ante lo cual en los comentarios le dieron posibles motivos: "So creador de contenido y eso es prohibido en Nicaragua", "Si revisas Nicaragua ha prohibido la entrada a otros influencers de otros países porque no quieren que hagan ningún tipo de contenido denigrando o hablando mal del gobierno"; "El contenido no tiene nada que ver, yo diría que lo confunden con otra persona", entre otros.