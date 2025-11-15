Gazu dice que Nicaragua le negó la entrada por ser “persona non grata”

Gazu dice haberse asesorado con abogados, a quienes consultó si tiene alerta migratoria, pero asegura que le dijeron que no; incluso ya ha viajado este año a México y Colombia y ha andado tranquilo. "Los abogados me dicen que pueden ser dos cosas: o por el tipo de contenido que hago yo, o porque mi nombre está homologado a otro ´brother´ que se llame igual que yo y sea un criminal y no lo dejan entrar", explicó con detalles el hondureño.