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Los momentos de Gala Montes que sacudieron La Casa de los Famosos México

En apenas dos dias, Gala Montes convirtió su paso por la Casa de los Famosos México 2026 en un torbellino de polémicas, memes y escenas memorables.

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 09:30 -
  • Redacción web
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Gala Montes ingresó nuevamente a La Casa de los Famosos México el pasado 6 de septiembre, tras la salida de Flor Vigna, mientras los demás habitantes buscaban procesar la sorpresa que se llevaron al verla. Entre entradas sorpresivas, accidentes domésticos y salidas inesperadas, su fugaz instancia fue tendencia en las redes sociales y la televisión.

 Foto: Instagram @galamontes
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Entrada triunfal: Vestida con un abrigo rojo, Gala sorprendió a todos, su energía desbordante en el escenario, con una entrada que desató aplausos, polémica y que marcó el inicio de su paso fugaz por La Casa de los Famosos México. Con su frase: "¿Como va el encierro?"

 Foto: Captura La Casa de los Famosos Mexico
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Antes de la polémica madrugada, Gala y Cynthia Klitbo compartieron un momento de calma en la sala, mostrando el contraste entre su faceta tranquila y la intensidad explosiva que marcaría su paso por la casa.

 Foto: La Casa de los Famosos
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Choque nocturno. La tensión subió cuando despertó a Cinthya Klitbo en plena madrugada para reclamarle por sus ronquidos. El enfrentamiento dejó a la actriz durmiendo en la sala y reveló el personaje explosivo que es Gala en convivencia.

 Foto: Captura de pantalla.
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Peinado insólito. Gala improvisó su peinado utilizando un cepillo de dientes frente al espejo. La escena fue captada por las cámaras, rápidamente se transformó en memes, mostrando su espontaneidad y desconcierto dentro de la casa.

 Foto: La Casa de los Famosos Mexico.
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Asalto a la cocina. En plena madrugada Gala se prepara un festín de alimentos, rompió la rutina con un snack improvisado, mostrando que hasta comer podía convertirse en un espectáculo televisivo.

 Foto: Instagram/@galamontes
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Con su estilo directo. Gala encaró a Mariana Ochoa y le soltó un: "No seas puritana", desatando uno de los choques más virales del reality. Lo que generó una serie de reacciones entre los usuarios de Instagram y TikTok, comentando que Montes "entró a decir las cosas de frente".

 Foto: Captura de pantalla.
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En menos de 24 horas Gala Montes se plantó frente a sus compañeros y dio cátedra de intensidad, defendiendo a Flor Vigna y lanzando frases explosivas que incendiaron las redes sociales, confirmando así su estilo polémico de decir las cosas. El clip se viralizó en X e Instagram mientras que otros usuarios criticaron su lenguaje explícito y confrontativo.

 Foto: Instgram/@galamontes
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De forma inesperada. Gala desconectó la plancha de Karina transformando esa acción en un episodio cargado de tensión y polémica. El gesto, aparentemente simple, se interpretó como un momento brusco y de autoridad.

 Foto: via Intasgram/@galamontes
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De manera inesperada, sin decir palabra ni llevarse sus maletas, Gala subió las escaleras hacia la salida de la casa y se marchó. La salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México 2026 fue tan polémica que puso de cabeza a varios habitantes, ejerció autoridad y abandonó la casa dejando frases virales y momentos que marcaron esta temporada 2026.

 Foto: La casa de los Famosos
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Su salida sigue siendo un misterio entre su imagen polémica y la persona real, generando empatía en algunos espectadores y críticas en otros que cuestionaban su estabilidad emocional.

 Foto: La Casa de los Fmaosos
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