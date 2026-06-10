Francia anuncia que sale de la organización Miss Universo

"La Compañía Miss Francia anuncia su decisión de no participar en el concurso Miss Universo 2026", se puede leer en el comunicado que Miss Universe Francia compartió en sus historias de Instagram. En su escrito expresan que la decisión refleja "el deseo de mantenerse fiel a la identidad, los compromisos y los valores del concurso Miss Francia, que, en este momento, ya no se alinean con la reciente evolución y dirección del certamen internacional, especialmente tras los numerosos problemas surgidos durante la edición de 2025".