Famosos hondureños corren en la Media Maratón de La Prensa 2026

Ellos son una parte del gran equipo de periodistas y fotógrafos de Diario La Prensa que hicieron posible la cobertura de la "edición de oro". A través de todas nuestras redes sociales, los chicos estuvieron mostrando al mundo todo lo que aconteció de principio a fin. Cada fotografía, cada entrevista y cada transmisión fue un reflejo del compromiso con la sociedad hondureña y la pasión por contar historias inspiradoras.