Famosos hondureños corren en la Media Maratón de La Prensa 2026

Shin Fujiyama, el catracho japonés fue la gran estrella del evento, ya que los fondos recaudados son a beneficio de la fundación "Mil Escuelas" liderada por él. Como un acto de apoyo y solidaridad con la educación de los niños hondureños y el futuro del país.
Este año, Shin no pudo correr los 21 kilómetros debido a su reciente operación de rodilla, pero logró llegar a la meta en la ruta de 10 kilómetros junto a su esposa Yeimi Licona y su hija Sophia Fujiyama.
Carlos Zúniga y su esposa Eliany Barahona se sumaron a este gran evento deportivo. Ellos son una de las parejas favoritas de los sampedranos por su espontaneidad, muestras de amor y evidente apoyo mutuo.
Eliany apoyó a sus amigos que también se sumaron a la carrera más importante del país.
La reconocida presentadora de televisión y creadora de contenido, Arleth Portillo, compartió su experiencia para correr 10 kilómetros con mucho humor: "Preparándome para ir a estorbarle a los atletas de élite".
César Enamorado, uno de los rostros jóvenes y talentosos de la televisión nacional viajó desde Tegucigalpa para sumarse a nuestra Media Maratón: "Qué bonito volver a sumar kilómetros y confirmar que correr va mucho más allá del tiempo en el reloj. Hoy me encontré con personas maravillosas, compartí sonrisas, historias y esa energía que hace especial cada carrera".
"Me divertí muchísimo, disfruté cada paso y me llevo recuerdos que valen tanto como los kilómetros recorridos. Gracias a todos los que fueron parte de esta experiencia.Seguimos adelante, recolectando kilómetros, experiencias y momentos que llenan el corazón", escribió el presentador en su cuenta de Instagram.
Claudia Canahuati, Miss Universo San Pedro Sula 2026 también estuvo presente en este evento. Ella es runner desde hace algunos años y se mostró muy feliz de formar parte de los 50 años de la Maratón La Prensa, siendo una figura femenina que representa la belleza y las obras sociales.
Claudia también es miembro de la fundación Mil Escuelas de Shin Fujiyama, por lo que no podía faltar.
Ellos son una parte del gran equipo de periodistas y fotógrafos de Diario La Prensa que hicieron posible la cobertura de la "edición de oro". A través de todas nuestras redes sociales, los chicos estuvieron mostrando al mundo todo lo que aconteció de principio a fin. Cada fotografía, cada entrevista y cada transmisión fue un reflejo del compromiso con la sociedad hondureña y la pasión por contar historias inspiradoras.