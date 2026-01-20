Faco Rivera tras superar el cáncer: "Hice una promesa a Dios"

El creador de contenido aseguró que lo primero que pensó fue en hacerle frente a la enfermedad. "Las lagrimitas salieron como en cualquier noticia de este tipo, pero fueron como de la emoción en el instante. No lágrimas de quejas ni de derrotas. Yo le decía a mis papás que quería seguir haciendo videos hasta donde aguante porque hay un momento en el tratamiento que uno ya está 4-0", explicó.