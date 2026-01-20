Faco Rivera tras superar el cáncer: "Hice una promesa a Dios"

Faco Rivera, conocido como Faco Sports, estuvo como invitado en el pódcast Senosocurre, donde conversó con las panelistas sobre el proceso vivido con el cáncer, así como la promesa que hizo a Dios con el acompañamiento espiritual del pastor German Ponce, de la Iglesia de Cristo Ebenezer.
Faco contó que la primera vez que le dijeron que tenía cáncer fue un "colapso total de emociones". Mientras que para la segunda ocasión, fue algo diferente. "Como que Dios me preparó para recibir la noticia, yo estaba con mis papás, el doctor me dio la noticia. Más que tomarlo con ese revoltijeo de emociones fue algo bastante pacífico", expresó.
El creador de contenido aseguró que lo primero que pensó fue en hacerle frente a la enfermedad. "Las lagrimitas salieron como en cualquier noticia de este tipo, pero fueron como de la emoción en el instante. No lágrimas de quejas ni de derrotas. Yo le decía a mis papás que quería seguir haciendo videos hasta donde aguante porque hay un momento en el tratamiento que uno ya está 4-0", explicó.
El catracho aseguró que mientras estuvo estable, los primeros tres ciclos de quimioterapia, estuvo con la intención de seguir haciendo videos hasta que llegó el punto de parar por agotamiento y debilidad.
Posteriormente, Faco habló acerca de su plática con el pastor Ponce, de quien afirma fue de gran ayuda: "Sus palabras me conmovieron mucho", dijo. "Él me decía ´cuando despiertes tú agradcele al Señor porque estás con vida".
"A partir de algo que él me dijo yo hice una promesa cuando toqué la campana", manifestó Rivera, explicando que fue el apóstol German Ponce que le contó la vez que él atravesó un momento difícil con uno de sus hijos, y que le prometió a Dios servirle para siempre si su hijo salía de ese problema.
Servirle a Dios fue la promesa que Faco vio en el mensaje brindado por el pastor. "Esa es una de las promesas que yo he hecho", aseguró el creador digital.
Aunque aún no lo tiene del todo claro, Faco Sports dijo que "en el camino se dará cuenta de qué forma él cumplirá esa promesa", argumentando que está lleno de gratitud por la obra que hizo Dios en su vida.
"Aún en la enfermedad se los digo, a mí me tocó ser muy agradecido. Dentro de lo que cabe yo decía, hay tipos de cáncer bravos, que requieren más quimioterapia, más radioterapia, que hay recaídas dentro de las recaídas. Hay cosas desafortunadas que no pasé, aunque pasé otras que no les cuento", detalló el joven.
Faco Rivera padecía de cáncer testicular, diagnosticado hace aproximadamente dos años, el cual superó tras una recaída diagnosticada en julio del 2025.