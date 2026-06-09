Ester Expósito, la estrella de Élite, revela su próximo gran objetivo

La actriz española Ester Expósito debutó en el Festival de Tribeca, en Nueva York, con el thriller psicológico Dante, un nuevo paso en una trayectoria de cine y televisión que ya supera una década y en la que aspira a asumir un papel más activo en la creación de sus propios proyectos, según declaró a EFE.
Expósito (Madrid, 2000) interpreta a Mac, una mujer a la que describe como una “tía de barrio, macarra”, dentro de un elenco encabezado por Chino Darín, actor argentino; Vicente Romero, actor español; Isak Férriz, actor español; y Asier Etxeandia, actor español.
La cinta, dirigida por Hugo Ruiz, cineasta español, es la segunda película del realizador y fue definida por la actriz como una obra “independiente, un poco kinky y punky”.
“Siempre es bonito hacer, apostar y confiar en este tipo de proyectos y que encima salga bien la jugada y puedas presentar en un festival como Tribeca, que además es el primer festival estadounidense. Es muy emocionante”, afirmó durante la alfombra roja.“Creo que la gente va a disfrutar de verme tan distinta en todos los sentidos”, añadió la intérprete.
Es muy emocionante”, afirmó durante la alfombra roja. “Creo que la gente va a disfrutar de verme tan distinta en todos los sentidos”, añadió el intérprete.
Expósito apareció por primera vez en televisión en 2016 con papeles en las series Vis a vis y Centro médico. Su salto a la popularidad llegó con Élite (2018-2020), donde interpretó a Carla Rosón.
Desde entonces, ha consolidado su presencia en el cine con una decena de producciones y ha trabajado bajo la dirección de realizadores como Jaume Balagueró, director español, en Venus; Pedro Martín-Calero, director español, en El llanto; y Polo Menárguez, director español, en El talento.
“Siempre, desde niña, lo que no me faltó fueron ganas y determinación”, reflexionó la actriz al ser consultada sobre las claves de su trayectoria.“Esto fue lo único que he querido hacer siempre. Siempre lo tuve claro, y creo que eso es lo que ha hecho que las cosas pasen tan pronto y tener la suerte de poder trabajar tanto desde tan joven”, agregó.
“Me gustaría estar levantando mis propios proyectos, mis propias historias. No sé si dirigiendo, o solo produciendo y actuando, y escribiéndolas, a lo mejor”, explicó. “Tomando un poco las riendas, más que esperando a ver quién llega. Siendo yo un poco la que cree mi universo”, resumió.
Al proyectarse hacia la próxima década, Expósito aseguró que le gustaría involucrarse más en el desarrollo creativo de las producciones en las que participa.
Al proyectarse hacia la próxima década, Expósito aseguró que le gustaría involucrarse más en el desarrollo creativo de las producciones en las que participa.“Me gustaría estar levantando mis propios proyectos, mis propias historias. No sé si dirigiendo, o solo produciendo y actuando, y escribiéndolas, a lo mejor”, explicó.“Tomando un poco las riendas, más que esperando a ver quién llega. Siendo yo un poco la que cree mi universo”, resumió.
La actriz también expresó que continúa enamorándose del cine gracias a la posibilidad de asumir diferentes identidades y desafíos profesionales.
Según comentó, cada personaje exige una preparación distinta, ya sea aprender ballet, montar a caballo o practicar disciplinas de combate.
Por ahora, Expósito suma un nuevo proyecto a su carrera con Dante, una producción que presentó en Tribeca junto a Hugo Ruiz. La actriz definió al director como alguien “increíble”.