Ester Expósito, la estrella de Élite, revela su próximo gran objetivo

Al proyectarse hacia la próxima década, Expósito aseguró que le gustaría involucrarse más en el desarrollo creativo de las producciones en las que participa.“Me gustaría estar levantando mis propios proyectos, mis propias historias. No sé si dirigiendo, o solo produciendo y actuando, y escribiéndolas, a lo mejor”, explicó.“Tomando un poco las riendas, más que esperando a ver quién llega. Siendo yo un poco la que cree mi universo”, resumió.