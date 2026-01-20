¿Cuándo son los conciertos de Shakira en El Salvador?

La cantante colombiana Shakira ampliará su paso por Centroamérica con dos presentaciones en El Salvador, luego de que sus conciertos inicialmente anunciados se agotaran en tiempo récord.
Cuentas oficiales confirmaron que las fechas establecidas serán el sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026, convirtiéndose en las únicas presentaciones de la artista en Centroamérica.
Con este anuncio, la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” sumará cinco conciertos en El Salvador, ya que previamente estaban programadas tres fechas para los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026, todas en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador.
La venta de boletos inició el lunes 22 de diciembre de 2026 a las 6:00 de la tarde, a través de las plataformas TodoTicket El Salvador y FUN Capital Latam, según informaron los organizadores. Pero, se confirmó que ya no hay boletos disponibles en las cuentas oficiales.
Las entradas para los primeros tres conciertos se agotaron en menos de 24 horas, de acuerdo con un comunicado compartido a la agencia EFE por la oficina de prensa de la artista.
“Shakira vuelve a marcar un hito sin precedentes en la historia del entretenimiento”, señaló el comunicado.
“En una respuesta masiva y extraordinaria del público, las tres fechas de su residencia en Centroamérica se agotaron en menos de 24 horas, luego de que la venta oficial iniciara el pasado 17 de diciembre de 2025”, detalló el documento oficial.
El Salvador se prepara para recibir a Shakira y a los miles de turistas que llegarán al país durante los días de los conciertos.
La artista, quien visitó El Salvador en 1998 y participó entonces en un programa de televisión, atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera. Este año fue reconocida por Billboard con el premio a “La gira latina más taquillera de una mujer en la historia”.
El Salvador se consolida como una de las paradas clave del tour mundial de Shakira, en un evento que promete marcar un hito musical y cultural en la región.
De acuerdo con estimaciones de la prensa especializada, la artista cobra aproximadamente 1.96 millones de dólares por cada concierto, cifra que la posiciona en el selecto grupo de intérpretes mejor pagados a nivel global.
Con más de tres décadas de trayectoria, Shakira ha logrado trascender fronteras gracias a su capacidad de conectar con públicos diversos en inglés y español. Su versatilidad artística y su habilidad para reinventarse han sido claves para mantener una vigencia que pocas estrellas alcanzan.