El infierno de Joy Huerta: Su padre pastor con doble vida y el peso de las apariencias

"Cuando yo me empiezo a enterar de la doble vida de mi papá. Una chica en la iglesia, me invita a tomar un café, me confiesa que a ella la mandaron a tomarse un café conmigo para convencerme de no quererme salir de mi casa. La chica escucha como verdaderamente yo ya no puedo más", cuenta en el documental ‘Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos’, una producción de HBO en la que abordan detalles inéditos de su vida, como la complicada relación con su padre..