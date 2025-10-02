El infierno de Joy Huerta: Su padre pastor con doble vida y el peso de las apariencias

La cantante Joy Huerta, integrante del dúo Jesse & Joy, abrió su corazón en una reciente entrevista donde compartió uno de los capítulos más dolorosos de su vida: la relación con su padre, quien además de ser pastor evangélico, mantenía dos familias en secreto.
Joy relató que la revelación sobre la doble vida de su padre fue devastadora, no solo por el engaño, sino por el contraste entre su discurso religioso y su comportamiento. “Predicaba sobre el amor y la familia, pero no pudo amar a la suya completa”, dijo la artista de 39 años de edad.
"Cuando yo me empiezo a enterar de la doble vida de mi papá. Una chica en la iglesia, me invita a tomar un café, me confiesa que a ella la mandaron a tomarse un café conmigo para convencerme de no quererme salir de mi casa. La chica escucha como verdaderamente yo ya no puedo más", cuenta en el documental ‘Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos’, una producción de HBO en la que abordan detalles inéditos de su vida, como la complicada relación con su padre..
Detalló el impacto de descubrir la doble vida de su padre y cómo esa situación, sumada a una profunda depresión, la llevó a la emancipación y a buscar ayuda profesional, asegurando que "la terapia fue lo que me salvó la vida".
"Y la chica me dice, ´mira, yo no sé si esto te sirve de algo o no, tu papá y yo hemos estado involucrados en una relación sentimental por tanto tiempo, y termina con él porque sé que está involucrado con fulanita , hay lo que tengas que hacer con esa información´´", prosigue al mismo tiempo que declara que estaba en shock.
Confiesa que no podía salir de casa ni vivir su adolescencia con normalidad. “Me empecé a sofocar”, dice en el documental. Su vida dio un giro cuando conoció a su actual esposa, Diana Atri. “Quería estar todo el tiempo con ella”, confiesa.
Sin embargo, el proceso no fue sencillo. “Al mismo tiempo, era como: le voy a romper el corazón a mis papás y aparte me voy a ir al infierno”, recuerda sobre el momento en que decidió vivir abiertamente su relación.
La cantante, quien ha sido una voz visible en la defensa de los derechos LGBTQ+, también habló sobre cómo el dolor de saber que su padre no era quien decía ser, la impulsó a construir una familia basada en la honestidad, el respeto y la libertad.
Hoy, Joy vive con su esposa y su hija, y continúa usando su plataforma para visibilizar historias de amor que desafían prejuicios
Desde el jueves 25 de septiembre en la serie documental "Lo que nunca dijimos" en HBO Max, y a lo largo de sus cuatro capítulos, los hermanos Huerta destaparon sus luchas internas, conflictos familiares y heridas de la niñez, mostrando cómo la música se convirtió en su motor y herramienta de sanación.