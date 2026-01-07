Disney confirma a Teagan Croft y Milo Manheim para el live action de Enredados

El 7 de enero de 2026, Disney anunció oficialmente que Teagan Croft y Milo Manheim encabezarán la esperada adaptación en acción real de Enredados, la exitosa película animada estrenada en 2010. La confirmación llegó tras meses de especulación y pruebas de cámara realizadas en Londres durante diciembre.
La compañía informó que Croft dará vida a Rapunzel, la princesa de la cabellera mágica, mientras que Manheim interpretará al carismático ladrón Flynn Rider. El anuncio fue difundido por medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter, lo que consolidó la elección de ambos jóvenes talentos.
La versión animada de Enredados se convirtió en un clásico moderno de Disney gracias a su humor, su música y una historia que revitalizó el género de princesas. Con esta adaptación live action, el estudio busca capturar esa magia y acercarla a nuevas generaciones.
Aunque Disney aún no ha fijado una fecha oficial de estreno, la película se encuentra en fase de preproducción. El rodaje está previsto para la segunda mitad de 2026, con locaciones en Europa y estudios en Los Ángeles.
Teagan Croft, actriz australiana nacida en 2004, es conocida por su papel de Raven en la serie Titans, de DC. Su interpretación de una heroína compleja y emocional le valió reconocimiento internacional. Ahora, con Rapunzel, enfrentará el desafío de encarnar a una princesa icónica que combina inocencia, valentía y curiosidad.
Milo Manheim, actor estadounidense nacido en 2001 en California, alcanzó popularidad con la saga de películas Zombies, de Disney Channel. Su carisma y talento para la comedia lo posicionaron como una de las figuras juveniles más prometedoras del estudio. Flynn Rider será su primer gran papel en una superproducción cinematográfica de Disney.
Fuentes cercanas a la producción aseguran que las pruebas de cámara evidenciaron una fuerte química entre Croft y Manheim, un factor decisivo para su selección. Disney busca replicar la dinámica que convirtió a Rapunzel y Flynn en una de las parejas más recordadas de su filmografía animada.
Hasta el momento, Disney no ha revelado quién dirigirá el proyecto. Sin embargo, se espera que el estudio apueste por un cineasta con experiencia en musicales y fantasía. Alan Menken, compositor de la banda sonora original, podría regresar para supervisar la música, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.
El anuncio generó entusiasmo en redes sociales, donde los fans celebraron la elección de los protagonistas. Al mismo tiempo, las expectativas son altas, especialmente tras el éxito comercial de otras adaptaciones live action como La Bella y la Bestia y Aladdín.
Para Croft, el papel representa su consolidación en Hollywood tras su etapa en DC. Para Manheim, marca la transición de estrella juvenil a protagonista de una franquicia global. Ambos actores se perfilan como referentes de la nueva generación de talentos de Disney.
El live action de Enredados se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de Disney en los próximos años. Con dos actores en ascenso y una historia querida por millones, la expectativa es que la película se convierta en un fenómeno cultural y comercial a escala mundial.