¿De cuánto es la fortuna de Gonzalo Hevia Baillères, exnovio de Belinda?

El tema incluye frases como: “Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía” y “Tú eres old money, te dicen Bunny. Y tu palacio me lo paso por el booty”,lo que ha alimentado especulaciones sobre una dedicatoria al joven empresario, quien posee el rasgo físico de tener ojos de diferente color (heterocromía) y pertenece a una de las familias más adineradas de México, dueña de El Palacio de Hierro.