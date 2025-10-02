Daddy Yankee volverá a los escenarios y se presentará en Premios Billboard

Aunque aún no hay detalles de su presentación, DY lanzó en julio 'Sonríele', una canción cristiana, rubro al que se ha dedicado durante su descanso de los escenarios. En agosto ya se había anunciado una entrevista en la Semana Billboard de la Música Latina 2025, del 20 al 24 de octubre en Miami Beach, con el artista, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, quien cambió su nombre artístico a DY para evitar darle regalías a su exesposa tras su divorcio en febrero.