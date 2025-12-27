¿Cuáles son las mejores canciones históricas de la Navidad?

1. "Last Christmas" de Wham! - Trata sobre un corazón roto y una desilusión amorosa durante la última Navidad, donde el narrador entrega su corazón y es rechazado, pero este año espera dárselo a alguien especial para evitar más lágrimas, contrastando la letra melancólica con una melodía festiva. Fue lanzada en diciembre de 1984.
2. "Rockin´ Around the Christmas Tree" de Brenda Lee - Este clásico festivo fue lanzado en 1958 cuando la artista tenía 13 años de edad. Tardó décadas en alcanzar el número 1 en las listas de Billboard, fue hasta el 2023, ¡65 años después de su lanzamiento!
3. "Mi Burrito Sabanero" del músico venezolano Hugo Blanco - Esta obra fue popularizada por el Coro Infantil Venezuela (La Rondallita) en 1975, con el solista infantil Ricardo Cuenci. Narra la historia de un niño que viaja alegremente en su burrito desde la Gran Sabana venezolana hacia Belén para adorar al Niño Jesús, acompañado por su cuatro y cantando, representando la humildad y la magia de la Navidad en América Latina.
4. "Los Peces en el Río" - Un villancico de autor anónimo, de origen español que se originó en la tradición oral, posiblemente entre los siglos XIII y XVI, y sus letras evolucionaron con el tiempo, adaptándose de viejas canciones populares y romances.
5. "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey - Es una canción festiva de amor y alegría navideña, lanzada en 1994 como sencillo principal de su álbum "Merry Christmas", inspirada en clásicos de los 50 y 60 para crear un himno atemporal sobre que lo único que importa es la compañía y el amor en Navidad, más que los presentes materiales.
6. "Jingle Bells" de James Lord Pierpont - Compuesta en 1857 por su autor estadounidense, esta canción es una de las más interpretadas y conocidas del mundo. Originalmente pensada para el Día de Acción de Gracias, no para Navidad, aunque luego se convirtió en un himno navideño.
7. "Feliz Navidad" de José Feliciano - Una canción bilingüe del músico puertorriqueño que busca unir a la gente con un mensaje de amor, paz y esperanza en Navidad. En 2009, esta obra musical entró al Salón de la Fama de los Grammy. Fue lanzada en 1970.
8. "Happy Xmas (War Is Over) de John Lennon y Yoko Ono - Lanzada en 1971, es una canción navideña con un poderoso mensaje pacifista, denunciando la Guerra de Vietnam y abogando por la paz mundial, con el icónico lema "La guerra ha terminado, si tú quieres" (War is over, if you want it).
9. "Campana sobre Campana" - Este villancico popular de autoría anónima, de origen andaluz (España) a principios del siglo XX, narra con alegría el nacimiento de Jesús y la adoración de los pastores, transmitiendo un mensaje de celebración y fe, siendo adaptado a muchos idiomas y popularizado entre los hispanohablantes.
10. "White Christmas" (Blanca Navidad) de Irving Berlin - Interpretada y popularizada por Bing Crosby en 1942, se convirtió en el sencillo físico más vendido de todos los tiempos. Es el tema central en la película musical homónima de 1954, también protagonizada por Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney, y Vera-Ellen, que narra la historia de un equipo de entretenimiento que salva una posada navideña, según IMDb.