¿Cuáles son las mejores canciones históricas de la Navidad?

3. "Mi Burrito Sabanero" del músico venezolano Hugo Blanco - Esta obra fue popularizada por el Coro Infantil Venezuela (La Rondallita) en 1975, con el solista infantil Ricardo Cuenci. Narra la historia de un niño que viaja alegremente en su burrito desde la Gran Sabana venezolana hacia Belén para adorar al Niño Jesús, acompañado por su cuatro y cantando, representando la humildad y la magia de la Navidad en América Latina.