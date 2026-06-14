Cristina Rodríguez sorprende con decisión tras salir de la TV

“Cristina han sido 15 años compartiendo esta mesa, miles de horas al aire y momentos que quedarán en nuestra memoria. Gracias por tu profesionalismo, tu compañerismo y tu entrega a esta casa televisiva. Te deseamos éxitos en los nuevos retos que emprendas y que Dios te acompañe en casa paso, esta siempre será tu casa”, expresó Renato.