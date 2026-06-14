Cristina Rodríguez sorprende con decisión tras salir de la TV

La presentadora hondureña Cristina Rodríguez anunció su retiro de la televisión tras 15 años de trayectoria en el informativo TN5 Estelar de Televicentro. Su decisión responde al interés de enfocarse en proyectos personales, especialmente en su restaurante “Mostaza”, lo que marca un giro en su carrera profesional.
La noche del viernes 12 de junio de 2026, Cristina Rodríguez se despidió en vivo de la audiencia de TN5 Estelar. Con evidente emoción, expresó tener “sentimientos encontrados” al cerrar una etapa que definió gran parte de su vida profesional.
Rodríguez inició en la televisión siendo joven y se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la información en el país. Durante más de una década compartió pantalla con el periodista Renato Álvarez, a quien calificó como su amigo y mentor.
En su despedida dijo: “Gracias Honduras por la credibilidad que me regalaron”, con evidente emoción.
Tras su salida, Cristina Rodríguez amplió su mensaje a través de una publicación en Instagram, donde reiteró su despedida después de 15 años en TN5 Estelar.En su mensaje, expresó su agradecimiento principal a Dios por guiar su carrera y permitirle vivir una etapa llena de aprendizajes y oportunidades.
Rodríguez también dedicó palabras a la audiencia hondureña por su acompañamiento constante y apoyo durante estos años.
En su mensaje, confirme que inicia una nueva etapa enfocada en el emprendimiento gastronómico con su restaurante “Mostaza”, asegurando que no se trata de una despedida definitiva, sino del inicio de un nuevo desafío profesional.
La noticia generó sorpresa entre televidentes y seguidores, quienes reaccionaron en redes sociales con mensajes de cariño y nostalgia. Muchos destacaron su presencia constante en el noticiero nocturno.
Sus compañeros en TN5 Estelar también mostraron su conmoción. El periodista Renato Álvarez y el equipo del noticiero reconocieron su profesionalismo y la huella que deja en el periodismo televisivo hondureño.
“Cristina han sido 15 años compartiendo esta mesa, miles de horas al aire y momentos que quedarán en nuestra memoria. Gracias por tu profesionalismo, tu compañerismo y tu entrega a esta casa televisiva. Te deseamos éxitos en los nuevos retos que emprendas y que Dios te acompañe en casa paso, esta siempre será tu casa”, expresó Renato.
Cristina Rodríguez es descrita por su entorno como una presentadora con disciplina y credibilidad. Su salida deja un espacio relevante en la pantalla informativa nacional.La despedida fue transmitida en directo y posteriormente compartida en redes sociales, donde el mensaje final se viralizó. Su intervención fue recibida con muestras de afecto por parte del público.
Aunque no confirmó un regreso a la televisión, dejó abierta la posibilidad de participar en proyectos de comunicación en el futuro, sin descartar su vínculo con los medios. La comunicadora se enfocará en su familia y nuevos proyectos.