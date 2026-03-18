Las Guerreras K-POP deleitan al público sampedrano

El concierto de las Guerreras K-POP mantuvo el dinamismo de principio a fin, con un público que cantó, bailó y saltó al son de sus canciones.
María José González, Aline, Abigail y Gissell Madrid
Mira, Rumy y Zoey fueron las tres figuras representadas en el show, las tres conforman el grupo de las Guerreras K-POP.
Joseph Hodge, Olivia Hodge y Elsy Hernández
"Las guerreras K-pop" (o KPop Demon Hunters) es una película estadounidense de animación musical y fantasía urbana, lanzada por Netflix en 2025. Las tres son integrantes del grupo ficticio de K-pop HUNTR/X, quienes viven una doble vida como cazadoras de demonios en Seúl para proteger a sus fans.
Las luces crearon una atmósfera única en el recinto, donde cada canción se vivió con pasión.
Elisa Sánchez y Adriana Hernández
Kamila L., y Mía S.
Camila Tobías y Dayana Tobías
En familia llegaron los sampedranos para vivir una tarde única. Previo al concierto, se realizó el meet & greet, en el que se aprovechó el tiempo para tomar fotografías con las Guerreras K-POP.
En las afueras del teatro Saybe, vendedores ambulantes comercializaron camisas alusivas al grupo.