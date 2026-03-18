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Las Guerreras K-POP deleitan al público sampedrano

Niñas y niños vivieron una jornada inolvidable al compartir de cerca con las Guerreras K-POP en un encuentro lleno de música, baile y emoción

Las Guerreras K-POP deleitan al público sampedrano
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El concierto de las Guerreras K-POP mantuvo el dinamismo de principio a fin, con un público que cantó, bailó y saltó al son de sus canciones.

Foto: Gerson Alachán
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María José González, Aline, Abigail y Gissell Madrid

 Foto: Héctor Emilio Paz
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Mira, Rumy y Zoey fueron las tres figuras representadas en el show, las tres conforman el grupo de las Guerreras K-POP.

 Foto: Héctor Emilio Paz
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Joseph Hodge, Olivia Hodge y Elsy Hernández

 Foto: Héctor Emilio P
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"Las guerreras K-pop" (o KPop Demon Hunters) es una película estadounidense de animación musical y fantasía urbana, lanzada por Netflix en 2025. Las tres son integrantes del grupo ficticio de K-pop HUNTR/X, quienes viven una doble vida como cazadoras de demonios en Seúl para proteger a sus fans.

 Foto: Gerson Alachán
Las Guerreras K-POP deleitan al público sampedrano
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Las luces crearon una atmósfera única en el recinto, donde cada canción se vivió con pasión.

 Foto: Gerson Alachán
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Elisa Sánchez y Adriana Hernández

 Foto: Héctor Emilio Paz
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Kamila L., y Mía S.

Foto: Héctor Emilio Paz
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Camila Tobías y Dayana Tobías

 Foto: Héctor Emilio Paz
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En familia llegaron los sampedranos para vivir una tarde única. Previo al concierto, se realizó el meet & greet, en el que se aprovechó el tiempo para tomar fotografías con las Guerreras K-POP.

 Foto: Héctor Emilio Paz
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En las afueras del teatro Saybe, vendedores ambulantes comercializaron camisas alusivas al grupo.

 Foto: Héctor Emilio Paz
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