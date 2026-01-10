Carlos Eduardo Espina sobre Alejandra Rubio: "Ni sé quién es esta señora"

Los reconocidos multifacéticos Carlos Eduardo Espina y Alejandra Rubio están enfrascados en una nueva polémica, luego de que la hondureña asegurara que él le cae mal y luego diese el motivo.
Rubio fue entrevistada en el pódcast Club de Perros, un espacio donde profundizó en varios temas, tanto profesionales como personales. Y sin filtros, la expresentadora de televisión contestó a todo, incluso a preguntas comprometedoras.
Una de esas consultas que le realizaron fue que cuál famoso le cae mal. Después de pensarlo unos segundos, Alejandra aseguró que Carlos Eduardo Espina le cayó mal por una situación en particular.
Para Rubio el activista y abogado radicado en los Estados Unidos "fue muy prepotente", esto durante un intento de entrevista que ella quiso hacerle. "Hay que tener los pies sobre la tierra", complementó la catracha.
Carlos Eduardo, que es reconocido por la comunidad hispana migrante y no migrante, incluso con mucho acercamiento con los hondureños, salió al paso y también se pronunció al respecto tras que "muchos de sus seguidores" le enviaran el clip para ver su reacción.
"Estoy súper confundido porque yo ni sé quién es esta señora ni mucho menos sé en qué momento yo he interactuado con ella. No sé, puede ser que en algún evento se topó conmigo, me dijo algo, no estoy seguro, pero así que yo la vea y la reconozca y recuerde algún tipo de interacción, sinceramente no", fueron las palabras iniciales de Espina durante una grabación publicada en sus redes sociales.
"Para que ella salga en un pódcast hablando de mí y diciendo que yo soy no sé qué y no sé cuánto, cuando ni siquiera me conoce, pues, no sé qué onda; realmente está un poco mal", atizó el famoso activista, quien también le dejó un consejo a Alejandra.
"Ya que estamos en este tema, aquí va un consejo para la dama. Si tú eres una periodista o haces entrevista, realmente no sé qué es lo que hace, como realmente no la conozco. Te sugiero, que primero aprendas a expresarte porque se dice ´prepotente´, no ´prebotente´", concluyó Carlos Eduardo Espina en su mensaje directo a Alejandra Rubio.
Esta breve interacción entre ambos ha conseguido incluso que Ninel Conde, cantante y actriz mexicana, comentara la publicación de Espina y dejara unos emojis de risas. Alejandra Rubio también comentó la publicación y le escribió: "Más tarde te refresco la memoria", lo cual terminó haciendo mediante una historia...
Con esta imagen, Rubio "refrescó la memoria" de Espina, en donde aparece entrevistándolo tras un partido benéfico de creadores de contenido. Sin mayor contexto, Alejandra dejó entrever que este fue el momento exacto donde él se comportó de manera prepotente.
El creador digital no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema, pero en las redes sociales los seguidores de ambos protagonistas han compartido sus posturas sobre el pleito que tienen en la actualidad.