BTS: así se formó el grupo que conquistó al mundo

El siguiente en integrarse fue Jung Hoseok, J-Hope, quien llegó impulsado por su trayectoria como bailarín en la crew Neuron. Tras no lograr ingresar a JYP Entertainment, Big Hit vio en él un potencial distinto: ritmo, energía y capacidad para el rap. Su lugar en BTS estuvo en riesgo, pero RM defendió su permanencia. “No fue fácil adaptarme al principio”, confesó J-Hope, quien también recordó que eligió ese camino aun cuando “mis amigos iban a la escuela y yo no”.