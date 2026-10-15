Ben Barnes, el inolvidable príncipe Caspian, se casa

"¡Nos casamos!", escribió Barnes al compartir las primeras imágenes de su boda y en el que destacó las cualidades de su esposa. "En un mundo de 8.000 millones de personas, es extraordinario encontrar a alguien que se sienta como tu persona, alguien que comparte tu sentido del humor, tu curiosidad y tu humanidad; alguien con quien puedes ser tú mismo sin esfuerzo, sentirte comprendido, valorado y amado por todo lo que eres", añadió el actor.