Ben Barnes, el inolvidable príncipe Caspian, se casa

El actor británico Ben Barnes de 45 años, sorprendió a sus seguidores al anunciar su matrimonio con la actriz Aubrey Cleland a través de una emotiva publicación en redes sociales.
Antes de llegar al altar, Barnes conquistó a millones de espectadores como el príncipe Caspian en Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian (2008), papel que lo catapultó a la fama internacional y lo consolidó como uno de los de rostros más queridos de la franquicia.
Tras el éxito de Narnia, Barnes asumió el rol protagónico de la obra de Oscar Wilder "Dorian Gray" en 2009, una de las producciones más destacadas de su filmografía.
En "The Punisher", de Marvel, el actor mostró su versatilidad interpretando a Billy Russo, uno de los personajes más complejos de la serie.
Muchos fans también lo reconocen por interpretar el papel de General Kirigan, también conocido como el Oscuro, en la exitosa serie de Netflix "Shadow and Bone".
Más allá de sus papeles en cine y televisión, Ben Barnes ha cultivado una faceta musical como cantante y compositor, sumando la música a una trayectoria que abarca distintas disciplinas artísticas.
"Songs For You", su primer EP de estudio figura entre los proyectos que reflejan esta faceta de su carrera artística que ha compartido con sus seguidores a través de proyectos originales y presentaciones en vivo.
Entre los proyectos más recientes de Ben Barnes destaca "The Institute", adaptación de la novela de Stephen King. En la serie interpreta a Tim Jamieson, un expolicía que se ve envuelto en los misterios del Instituto. La producción regresará el 8 de noviembre a través de MGM+.
Con una publicación cargada de emoción, Ben anunció que contrajo matrimonio con la actriz Aubrey Cleland, compartiendo algunas de las fotografías más especiales de su gran día. Las imágenes muestran a la pareja radiante y feliz, reflejando la complicidad que los ha unido hasta llegar al altar. La boda marca una nueva etapa personal para el actor británico, conocido por sus trabajos en cine y televisión.
"¡Nos casamos!", escribió Barnes al compartir las primeras imágenes de su boda y en el que destacó las cualidades de su esposa. "En un mundo de 8.000 millones de personas, es extraordinario encontrar a alguien que se sienta como tu persona, alguien que comparte tu sentido del humor, tu curiosidad y tu humanidad; alguien con quien puedes ser tú mismo sin esfuerzo, sentirte comprendido, valorado y amado por todo lo que eres", añadió el actor.
Las fotografías compartidas por Ben reflejan la felicidad de los recién casados durante uno de los momentos más importantes de sus vidas. "Y, hablando por primera vez como un orgulloso esposo: me casé con una mujer de una gracia, bondad y belleza excepcionales, que de alguna manera logra que el mundo se sienta más grande y, al mismo tiempo, más como un hogar" destacó en el post el actor.
Mientras continúa cosechando éxitos en Hollywood, Ben Barnes inicia una nueva aventura junto a Aubrey Cleland, celebrando una historia de amor que ya conquistó a sus seguidores. La novia apostó por un elegante vestido blanco para una ceremonia que destacó por su estilo romántico y sofisticado.
Para la ocasión, la pareja eligió un entorno de inspiración europea para celebrar su enlace matrimonial, una ceremonia realizada en el exclusivo recinto Chateau de Lis, en Oregón, marcando el inició de una nueva etapa significativa en sus vidas.