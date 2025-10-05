¿Viste a Bad Bunny como Kiko? La parodia de El Chavo del 8 que todos están comentando

Bad Bunny volvió a sorprender a su audiencia con una transformación inesperada: apareció caracterizado como Kiko, el icónico personaje de "El Chavo del 8", durante su participación en "Saturday Night Live".
Con cachetes inflados, gorra de marinero y actitud altiva, Benito rindió homenaje a una figura entrañable de la televisión latinoamericana, provocando carcajadas y una ola de nostalgia entre fans de todas las edades.
La caracterización no fue solo un guiño humorístico. Fue un acto de reivindicación cultural en uno de los escenarios más influyentes de la comedia estadounidense.
Al encarnar a Kiko, Bad Bunny celebró la memoria colectiva de millones de latinos que crecieron viendo "El Chavo del 8", reconociendo que nuestras referencias también merecen espacio en la cultura pop global.
El sketch, que recreaba una escena absurda con Andrew Dismukes como Don Ramón, mezcló el absurdo con el cariño. Benito no solo imitó a Kiko, lo encarnó con ternura y picardía, recordando que el humor latino tiene identidad propia y que puede brillar sin traducción.
Este gesto se suma a una serie de momentos en los que Bad Bunny ha usado su plataforma para visibilizar su herencia, desde cantar en español en el Super Bowl hasta cerrar su residencia en Puerto Rico con mensajes de resistencia.
El sketch también incluyó cameos de Kenan Thompson como "El Señor Barriga", a quien SNL llamó en inglés "Mr. Stomach," y a Sarah Sherman como "La Chilindrina".
Chloe Fineman dio vida a "Doña Florinda" quien es visitada por el "Profesor Jirafales", interpretado por Jon Hamm.
Marcello Hernández se personificó como El Chavo y hasta imitó su peculiar forma de llorar. En Estados Unidos, la plataforma Vix emite repeticiones de este clásico de la cultura latina que cuenta con más de 300 episodios. En América Latina se puede ver por Televisa.