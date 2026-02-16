Los Backstreet Boys piden ser los protagonistas del próximo medio tiempo del Super Bowl

De acuerdo con él, la banda participó activamente en el desarrollo conceptual y creativo del espectáculo, y consideró que reunir nuevamente a ese equipo para un evento de alcance global sería parte del plan. En la edición más reciente del Super Bowl LX, los Backstreet Boys tuvieron presencia, aunque en un formato distinto al musical. El grupo participó en un anuncio publicitario de T-Mobile junto al comediante Druski y el músico MGK.