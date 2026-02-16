Los Backstreet Boys piden ser los protagonistas del próximo medio tiempo del Super Bowl

Los Backstreet Boys atraviesan una nueva etapa de actividad en vivo con su residencia en el Sphere de Las Vegas, pero ya proyectan un próximo objetivo: encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2027.
En declaraciones a la revista People, AJ McLean señaló que inició una petición en línea para postular al grupo al show de medio tiempo. “Acabo de empezar una petición online en nombre del grupo para que hagamos el halftime 2027”, indicó.
El cantante mencionó que el evento del próximo año se realizará en el SoFi Stadium, en el área de Los Ángeles, ciudad que considera su hogar junto a su compañero Kevin Richardson.
Nick Carter, por su parte, describió cómo que imagina la presentación como una “explosión pop” que incluiría a otras figuras destacadas de fines de los años noventa y comienzos de los 2000.
Entre los nombres mencionados se encuentran Britney Spears y *NSYNC. Ante esa posibilidad, McLean recordó que ambos ya participaron anteriormente en un espectáculo de medio tiempo. Spears y *NSYNC formaron parte del show del Super Bowl XXXV, realizado el 28 de enero de 2001. En esa ocasión compartieron escenario con Aerosmith, Mary J. Blige y Nelly.
Ese mismo año, los Backstreet Boys participaron en el evento interpretando el himno nacional, pero no integraron el espectáculo central del entretiempo. Carter también mencionó la posibilidad de convocar a 98 Degrees y a otros artistas asociados a la escena pop de la época.
Según explicó, la intención sería reunir a figuras que compartieron una etapa musical común y que formaron parte del mismo circuito artístico. “Somos parte de un club de todos esos artistas”, afirmó, en referencia a la generación de intérpretes que alcanzó notoriedad a fines del siglo XX.
Howie Dorough aportó su visión sobre la puesta en escena. En caso de concretarse la participación en el Super Bowl, planteó la idea de incorporar algún tipo de vuelo dentro del estadio, en línea con los recursos visuales que la banda ha utilizado en otras producciones.
El grupo destacó además su interés en trabajar con el equipo creativo que los acompaña actualmente en su residencia en el Sphere, un recinto conocido por su despliegue tecnológico y visual. McLean indicó que la experiencia en Las Vegas ha sido el resultado de un proceso colaborativo desde la etapa inicial hasta la primera función.
De acuerdo con él, la banda participó activamente en el desarrollo conceptual y creativo del espectáculo, y consideró que reunir nuevamente a ese equipo para un evento de alcance global sería parte del plan. En la edición más reciente del Super Bowl LX, los Backstreet Boys tuvieron presencia, aunque en un formato distinto al musical. El grupo participó en un anuncio publicitario de T-Mobile junto al comediante Druski y el músico MGK.
En el comercial reinterpretaron la letra de su canción “I Want It That Way” para aludir a los servicios de la compañía. Dorough señaló que, para muchos artistas, formar parte del Super Bowl —ya sea a través de un comercial, la interpretación del himno o el espectáculo de medio tiempo— constituye una meta profesional.