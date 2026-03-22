Así se disfrutó el Party de Verano 2026 en Tegucigalpa

Tegucigalpa experimentó una sacudida de energía sin precedentes durante la Party de Verano 2026. Desde las dos de la tarde, el Estadio Chochi Sosa comenzó a recibir a una multitud que, de forma ágil y ordenada, colmó las instalaciones para recibir a los artistas invitados. En la lista, Jowell y Randy figuraron como los más esperados de la noche y se robaron el show con una energía inigualable.
La veteranía y el dinamismo de Jowell & Randy elevaron la temperatura del festival. El icónico dúo puertorriqueño demostró su vigencia absoluta al interpretar los himnos que han marcado la historia del reguetón, provocando un estruendo colectivo en cada rincón del estadio.
Con temas como "El funeral de la canoa", "Hey míster", "Un poco loca", "Safaera" y "No te veo", los artistas autodenominados como "los más sueltos" pusieron a todos a bailar con mucha euforia, acompañados de una escenografía espectacular.
Por su parte, Ryan Castro se adueñó del escenario con su particular estilo, logrando una conexión inmediata con el público capitalino. El colombiano reafirmó por qué es uno de los líderes actuales del género, poniendo a corear a todo el recinto con sus éxitos más sonados.
Vestido con un elegante traje amarillo, Castro encendió la tarima con su flow al ritmo de "Quema", "Chévere", "Jordan" y mucho más.
Dalex aportó la dosis de melodía y sentimiento a la noche, cautivando a los asistentes con sus interpretaciones. Al ritmo de "Pa' mi", "Más linda", "Hola" y "Bellaquita", el joven boricua revivió los temazos que sonaron en el tiempo de pandemia y el inolvidable junte de "Los Avengers".
Kapo trajo consigo la frescura de las nuevas tendencias, conectando especialmente con las generaciones más jóvenes que se dieron cita en el evento. Su carisma y presencia escénica mantuvieron el ritmo en lo alto, consolidando el ambiente festivo que caracterizó a la jornada desde sus primeras horas.
Asimismo, el artista compartió escenario con el talentoso hondureño, Fresh Bodden, un momento histórico para el ceibeño que sigue creciendo en la música urbana.
La voz femenina que coquistó el escenario fue Demphra Factoría, la icónica panameña que trajo la nostalgia con sus éxitos de la década del 2000 como "Todavía", "Que me maten", "Amiga", "Hay otro en mi vida" y muchos más.
La bella Demphra luce un look completamente renovado pero manteniendo su sensualidad y delicadeza con estilo urbano.
La participación de Nío García fue clave para que el ánimo de la multitud no decayera, integrándose perfectamente en una secuencia de presentaciones que no dio tregua a los miles de espectadores presentes.
La juventud gozó con mucha emoción el concierto de principio a fin en un ambiente seguro y de mucha diversión.
Esta jovencita estaba concentrada a la espera de sus artsitas favoritos, con el celular listo para empezar a grabar al iniciar el show.
Esta chica es la evidencia de que el evento fue todo acontecimiento emocionante, la música y las luces crearon un ambiente lleno de energía.
Otras lo tomaron con más calma, pero siempre disfrutando del show para memorizar cada segundo de los artistas en escena.
El evento finalizó al filo de las 4:00 de la madrugada de este domingo 22 de marzo. El público se fue contento tras haber disfrutado del Party de Verano 2026, uno de los eventos más esperados del año.
El evento fue una verdadera fiesta urbana que quedará inmortalizada en los recuerdos de cada asistente.