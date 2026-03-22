Así se disfrutó el Party de Verano 2026 en Tegucigalpa

Tegucigalpa experimentó una sacudida de energía sin precedentes durante la Party de Verano 2026. Desde las dos de la tarde, el Estadio Chochi Sosa comenzó a recibir a una multitud que, de forma ágil y ordenada, colmó las instalaciones para recibir a los artistas invitados. En la lista, Jowell y Randy figuraron como los más esperados de la noche y se robaron el show con una energía inigualable.