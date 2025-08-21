Antes y después del actor de "Pedro el Escamoso", Miguel Varoni tras cirugía

El reconocido actor y director Miguel Varoni, célebre por su papel en "Pedro el escamoso", ha revelado públicamente uno de los capítulos más complejos de su vida: la obsesión que desarrolló por bajar de peso tras someterse a una cirugía bariátrica tipo manga gástrica.
Durante la pandemia, Varoni alcanzó los 114 kilos (251 libras), lo que afectó gravemente su salud física y emocional. Motivado por su esposa, la actriz Catherine Siachoque, decidió operarse para recuperar su bienestar.
Aunque la intervención fue exitosa y la pérdida de peso fue rápida, el actor confesó que el proceso se tornó peligroso: “Se me volvió como una enfermedad bajar de peso”
Su fijación llegó al punto de sentirse mejor cuanto más demacrado se veía. “Entre más delgado, mejor”, admitió, reconociendo que la satisfacción por ver descender los números en la balanza se convirtió en una compulsión.
El punto de quiebre llegó cuando su cirujano Alan Gonzales (en la imagen) le lanzó una pregunta contundente: “¿Usted se quiere morir o qué?”. "Lo vi en un evento y pensé en que estaba enfermo, es qué le estaba pasando y por qué se veía así", asegura el experto en la entrevista que Miguel le dio para su canal de Youtube.
Varoni ha retomado el equilibrio físico y emocional, y ahora promueve una visión más consciente sobre los procedimientos estéticos.
“No hay que demonizar la cirugía bariátrica, pero debe hacerse con orientación profesional y una mentalidad sana”, advirtió el colombiano. La imagen fue publicada en mayo y el cambio ya se nota.
Además, reveló que se sometió a una cirugía facial para recuperar firmeza en la piel tras la drástica pérdida de peso, reafirmando su compromiso con la salud integral y la transparencia pública.
Este testimonio no solo expone los riesgos físicos y psicológicos de la transformación corporal, sino que también abre un espacio para reflexionar sobre los límites entre el autocuidado y la obsesión estética.