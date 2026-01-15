Andrea Legarreta sobre su nuevo amor: "Estamos viviendo algo muy bonito"

"Dicen que la felicidad hace que nos veamos mejor y brillen los ojitos", de esta forma Andrea Legarreta confirmó que de nuevo el amor tocó su corazón e inicia una relación sentimental con el coach Luis Carlos Origel, a quien describe como un caballero dulce, discreto y cariñoso.
La conductora, de 54 años, y el creador de contenido fitness, también colaborador del programa Hoy, de 41, dan un paso más a la relación de amigos que los había unido por años.
"Es algo muy bonito lo que estamos viviendo. Estoy muy agradecida y muy feliz por este momento tan bonito, y quisiera como, cuidarlo un poquito", expresó Legarreta en entrevista.
La también actriz se animó a iniciar un noviazgo después de casi tres años de anunciar públicamente su separación de Erik Rubín, con quien estuvo casada por más de 20 años, matrimonio del que nacieron sus hijas Mía y Nina.
Hoy, Andrea Legarreta está de nuevo ilusionada y aunque no lo quiere gritar "a los cuatro vientos", sí comparte por qué decidió darse una oportunidad con el sobrino del conductor de espectáculos Juan José Origel.
"Te puedo decir que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida, es un caballero en toda la extensión de la palabra. Es dulce, discreto, amoroso y amable.
"Es muy querido por todos nosotros. Este, mis niñas... Erik, lo adoran. Ha sido amigos de nosotros, y de pronto esta amistad pues, cambió", compartió la conductora de Hoy.
El momento que vive la hace brillar más en el matutino, arropada además por el cariño de su familia. "Todos estamos felices por esto, todos: mis niñas, Erik, mi papá, su familia, y es más o menos lo que te puedo comentar", agregó.
Legarreta agradeció la forma en la que el público ha recibido esta noticia de su romance con Luis Carlos. "Agradezco tanta atención y súper buenos deseos de la gente, los medios muy lindos, y todo muy lindo, pero al final, no quiero que se vuelva 'el tema'. Quisiera cuidarlo más para nosotros", comentó la también actriz de telenovelas.
Por compartir el mismo set por las mañanas, durante el programa, a la conductora le brota la emoción. Sus compañeros en la emisión también están felices por el momento que vive y con la porra "ella ya ganó" han mostrado su apoyo a la nueva pareja.
Pero, ¿desde cuándo empezó el romance entre ellos? "Pues empezó a 'gestarse', digamos (risas) en octubre, y oficialmente en diciembre", reveló.
Aunque tienen poco de haber formalizado su relación, Legarreta y Luis Carlos se conocen muy bien.
"En esta amistad de más de 10 años, él ha estado muy cerca de mí en los últimos años, hemos estado acompañándonos en la vida, y de pronto, pues sucedió, se transformó también en algo muy bonito".
"Me siento feliz y estoy ilusionada", expresó Legarreta.