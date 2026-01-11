Alejandra Rubio sube la temperatura con su nueva canción "Sin picarse"

La presentadora hondureña ha vuelto a ser tendencia este fin de semana con el lanzamiento de su nuevo sencillo musical titulado "Sin picarse", una "tiradera" para la influencer nicaragüense Salma Flores, con quien protagonizó recientemente una discusión digital.
La nueva canción de Rubio es un género urbano, algo muy distinto a su primera aparición musical que fue un estilo grupero. En esta ocasión, la guapa presentadora y también artista muestra su esencia sexy que algunos consideran subida de tono, pero otros la apoyan y le dejan comentarios positivos.
"Los invito a que me dejen un corazón o un comentario en mi canal de YouTube este nuevo proyecto musical es diferente a lo que normalmente yo realizo pero era lo que el público me pidió así que los complací y lo hice con mucho amor. Espero que le guste", escribió Alejandra en sus redes sociales junto al carrusel de fotografías que promocionan su nuevo videoclip.
La polémica entre Salma y Alejandra se desató cuando Alejandra Rubio calificó públicamente a Salma Flores como “amante”, en alusión a la cercanía y el supuesto coqueteo de ella con el tiktoker hondureño Davis Flow, expareja de la reconocida periodista Elsa Oseguera.
Como parte de su comentario, Rubio incluso ironizó al recomendarle a Salma el uso de un labial con el nombre “Amante”, el cual pertenece a la colección del emprendimiento de cosméticos que lanzó la hondureña el año pasado. Este mensaje muchos lo interpretaron como una burla directa y una acusación implícita.
Ante estas declaraciones, Salma Flores no tardó en reaccionar. Durante una transmisión en vivo a través de TikTok, la influencer respondió de forma contundente y con un lenguaje que desató aún más controversia. “Díganle a Alejandra que lo use con la perra de su madre”, expresó, frase que fue ampliamente difundida y criticada por usuarios de distintas plataformas digitales.
Por lo tanto, uno de los versos de la nueva canción de Alejandra dice "Gata, ya te vi, si a mi madre dices perra, estamos en guerra, un irresponsable es quien te lo entierra", seguido de una carcajada sarcástica.
La canción se ha hecho viral y ya ha alcanzado más de 53 mil reproducciones en las primeras 15 horas, acompañada de muchos comentarios de parte de sus seguidores.
Alejandra se dio a conocer hace muchos años por su presencia en programas de televisión, su trabajo como creadora de contenido y su carisma ante el público. Su carrera tiene una mezcla de entretenimiento, redes sociales y arte —y continúa evolucionando conforme lanza nuevos proyectos.
Además, también ha sido controversial al hablar abiertamente de sus diversas cirugías estéticas para aumentar su busto, sus glúteos y marcar su cintura.