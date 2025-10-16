  1. Inicio
Alejandra Rubio responde a la indirecta de Javian Thompson

Thompson sugirió la toma de un medicamento para el dolor, y Alejandra Rubio respondió con ironía; hasta la supuesta novia del capitán se sumó con un mensaje picante

La expresentadora de televisión Alejandra Rubio es muy reconocida por su belleza, carisma y estilo tan directo en cuanto a su personalidad.

Y es que ahora vuelve a ser el centro de atención, más allá de su estreno musical denominado "Amantes”.

Fue su expareja Javian Thompson que encendió las redes sociales con la publicación de una fotografía, que aun sin mencionar el nombre de Alejandra, la audiencia aseguró que era un mensaje para ella.

¡A buen entendedor, pocas palabras! El mensaje de Thompson era la imagen de un conocido medicamento que se vende en cápsulas, y se utiliza para el dolor y la tensión.
Esto luego de que se viralizara al supuesto nuevo romance del capitán Thompson, quienes fueron vistos juntos en Roatán, lo cual muchos internautas reenviaron a Alejandra.

La también creadora de contenido Alejandra Rubio, no se quedó silenciada y devolvió el mensaje, aunque esta vez no fue tan indirecta.

En sus historias de Instagram, la cantante publicó una imagen que también hace referencia a un medicamento, pero con el nombre diferente y en doble sentido.

"Y recuerden chicas, cuando sus ex las mande a tomar (el medicamento para el dolor), ustedes adelántense y tomen una buena dosis de Pen*dol", lo cual rápidamente se viralizó por la forma jocosa de contestar de Alejandra Rubio.

Sin embargo, no todo quedó allí, María José Erazo, quien se rumora que es la nueva pareja de Javian Thompson, también publicó su indirecta con un video descargado de TikTok.

El video subido sin ningún extra escrito por ella, decía lo siguiente: "De una mujer dolida aprendí que es capaz de todo, hasta inventarse escenarios falsos para llamar la atención, JAJAJAJA". No se sabe si era un recado para Rubio, pero ante la situación actual existen probabilidades.

