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Actor de "María la del Barrio" renuncia a la homosexualidad

El querido actor reveló que ha entregado su vida al cristianismo

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 09:42 -
  • Redacción La Prensa
Actor de María la del Barrio renuncia a la homosexualidad
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La mañana de este martes 8 de septiembre el actor de cine, teatro y televisión, Alejandro Tommasi, apareció en las principales portadas de los medios de la farándula después de conceder una entrevista con la revista TVNotas en la que habló de su actual faceta personal.

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A sus 69 años de edad, Alejandro Tommasi, es considerado uno de los grandes referentes del espectáculo mexicano gracias a sus actuaciones en las telenovelas "Carrusel", "María la del barrio", "Carita de ángel", "Destilando amor" y "Doménica Montero", por lo que sus recientes declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

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En la entrevista Alejandro Tommasi habló como nunca sobre su cercanía a la religión.
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El famoso actor de Televisa confesó que actualmente no tiene interés en personas de su mismo sexo a pesar de que hace unos años se declaró abiertamente homosexual.

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En este sentido, el también actor en "Mujer, casos de la vida real", "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho" aseguró que su cercanía con la religión cristiana le permitió que sus "preferencias" hayan "cambiado".

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“Mis preferencias han cambiado y nadie lo sabe. Soy cristiano y mi vida ha cambiado mucho”, declaró.

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Durante la plática, Alejandro Tommasi aseguró que no es que le gusten los hombres o no, simplemente en su religión hay cosas que no se permiten y por lo tanto ha tomado la decisión de "cambiar".

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El actor de 69 años apuntó que eso no quiere decir que su corazón esté "puesto en una persona", pero actualmente "no hay relaciones".

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Finalmente, Alejandro Tommasi, uno de los actores más famosos en México, señaló que el cristianismo le ha traído felicidad, paz y tranquilidad.

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El histrión se mostró abierto a seguir aprendiendo y promover esa religión.

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