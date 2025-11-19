A sus 55 años, "El Titi" se convierte en padre por sexta vez

El reconocido actor colombiano Gregorio Pernía, famoso por su papel de "El Titi" en "Sin Senos Sí Hay Paraíso", anunció con alegría el nacimiento de su sexto hijo el pasado 18 de noviembre de 2025. A sus 55 años, el artista recibió al pequeño Gregorio junto a su esposa Érika Rodríguez Farfán, con quien ya tenía dos hijos.
La pareja reveló que el embarazo no fue planeado. Érika, de 41 años de edad, compartió que hace más de seis años le habían dicho que no podría tener más hijos debido a un daño en el endometrio. Sin embargo, la vida les sorprendió con esta nueva bendición, que ella describió como un giro inesperado lleno de miedo, dudas, pero también de gratitud y esperanza.
Pernía compartió imágenes y videos del recién nacido, mostrando su felicidad y agradeciendo a su esposa por “este bebé tan hermoso y sano”.
Su esposa, por su parte, escribió: “Los tiempos de Dios son perfectos, aunque a veces no entendamos por qué las cosas pasan como pasan. Cuando el corazón se calma, todo se acomoda y solo queda agradecer”
El actor contó que su hija Luna (18) y su hijo Valentino (13), a quienes procreó con Erika, estuvieron presentes durante el parto. En la imagen se ve a la hija mayor de la pareja consolando a su mamá y conociendo a su hermanito.
“Damos gracias a Dios por haber vivido esta experiencia junto a Luna y Valentino, un momento que jamás borrarán de sus mentes y de sus corazones”, expresó el actor en sus redes sociales.
Este es el sexto hijo del actor colombiano con cuatro mujeres diferentes. Pernía también es padre de Diego Fernando (38) a quien tuvo con una empleada doméstica cuando él tenía 17 años, Emiliano (24) de quien no se conoce su madre, Julián (18) de quien tampoco se conoce su mamá, Luna (18) y Valentino (13) a quienes tuvo con su esposa.
Gregorio Pernía, además de su trayectoria en televisión y cine, ha participado en realities como "La Casa de los Famosos" de Telemundo. Su carrera lo ha consolidado como uno de los actores más queridos de Colombia y Latinoamérica, y ahora suma un nuevo rol: el de padre nuevamente, con la experiencia y madurez que le dan sus 55 años.