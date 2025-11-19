A sus 55 años, "El Titi" se convierte en padre por sexta vez

La pareja reveló que el embarazo no fue planeado. Érika, de 41 años de edad, compartió que hace más de seis años le habían dicho que no podría tener más hijos debido a un daño en el endometrio. Sin embargo, la vida les sorprendió con esta nueva bendición, que ella describió como un giro inesperado lleno de miedo, dudas, pero también de gratitud y esperanza.