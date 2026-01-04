De Amy Winehouse a Facebook: así fue el 2006 que nos marcó

2006 fue un cruce de caminos: el pop confesional de Amy, el instituto cantado de High School Musical, la doble vida de Hannah Montana y el eyeliner emo como manifiesto. En casa, el Wii acercó el juego a todos; el PS3 prometió futuro en alta definición; Facebook abrió la puerta a una plaza pública digital; y MSN nos enseñó que estar “en línea” también era un estado del alma. Fue el último gran año de los celulares “con tapita” y el primero de una conversación global que no volvería a apagarse.