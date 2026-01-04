De Amy Winehouse a Facebook: así fue el 2006 que nos marcó

2006 fue un cruce de caminos: el pop confesional de Amy, el instituto cantado de High School Musical, la doble vida de Hannah Montana y el eyeliner emo como manifiesto. En casa, el Wii acercó el juego a todos; el PS3 prometió futuro en alta definición; Facebook abrió la puerta a una plaza pública digital; y MSN nos enseñó que estar “en línea” también era un estado del alma. Fue el último gran año de los celulares “con tapita” y el primero de una conversación global que no volvería a apagarse.
Amy Winehouse lanzó Back to Black, un disco confesional que redefinió el soul moderno y se convirtió en un fenómeno global tras su publicación, el 30 de octubre de 2006.
Shakira dominó las listas con “Hips Don’t Lie”. El tema se volvió omnipresente en radios y pistas de baile, consolidando su estatus como estrella global.
Christina Aguilera regresó con Back to Basics, un homenaje retro que la reposicionó con fuerza en los rankings internacionales.
Julieta Venegas marcó el pop latino con Limón y sal, un disco de melodías sencillas y letras que se instalaron en la memoria colectiva.
Gustavo Cerati lanzó el sencillo "Crimen" en marzo de 2006 como primer corte de su exitoso álbum "Ahí vamos", un disco que marcó un regreso al rock más directo y se convirtió en uno de sus trabajos más aclamados, consolidando su carrera solista y ganando reconocimientos como el Grammy Latino.
Maná volvió al centro de la escena con Amar es combatir: rock latino de estadio, himnos coreados y una gira masiva.
La cultura emo se volvió mainstream. My Chemical Romance, Paramore y el delineador negro se transformaron en bandera emocional de la adolescencia de la época.
High School Musical (Disney Channel), estrenada en enero de 2006, convirtió el pasillo del instituto en escenario y a Zac Efron y Vanessa Hudgens en íconos juveniles.
Hannah Montana (Disney Channel) debutó el 24 de marzo de 2006. La doble vida del personaje interpretado por Miley Cyrus rompió récords de audiencia y definió una era teen.
Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest fue el gran blockbuster del año: Jack Sparrow en su pico de popularidad y una taquilla desbordada.
Casino Royale marcó un punto de inflexión en la saga de James Bond. Daniel Craig reinventó al personaje con un tono más físico y vulnerable.
Cars y Happy Feet demostraron el músculo técnico de la animación digital, combinando espectáculo visual y corazón narrativo.
Volver, de Pedro Almodóvar, significó un regreso a las raíces del director, con mujeres memorables y una emoción contenida.
Night at the Museum apostó por la comedia familiar y convirtió la historia en un juego nocturno lleno de imaginación.
Facebook se abrió al público general. Desde 2006, cualquier persona con correo electrónico y más de 13 años pudo crear una cuenta: el inicio de la socialización masiva en línea.
Nintendo Wii revolucionó el videojuego con controles de movimiento. Lanzada entre noviembre y diciembre de 2006, cambió quién juega y cómo se juega: del living a la abuela que hace bowling.
PlayStation 3 llegó con Blu-ray y alta definición nativa. Su lanzamiento en noviembre de 2006 en Japón y Norteamérica marcó la séptima generación por su potencia y ambición tecnológica.
MSN Messenger evolucionó a Windows Live Messenger. Fue la era de los zumbidos, los nicks con códigos y los estados que decían más que mil palabras.MSN se consolidó como lugar de encuentro digital: grupos, emoticonos y la sensación de “estar conectado” por primera vez de forma cotidiana.
Los celulares “con tapita” vivieron su apogeo: diseño compacto, cámaras incipientes y tonos polifónicos. Abrir y cerrar el teléfono se convirtió en un gesto que hoy es pura nostalgia.
Bratz atravesó su momento dorado. La marca expandió líneas y personajes en 2006, consolidando su estética urbana y su impacto cultural.
La transición al video en línea se aceleró. YouTube, recién adquirido por Google, comenzó a moldear los hábitos de consumo audiovisual.
Twitter dio sus primeros pasos públicos. El microblogging y los mensajes breves empezarían a transformar la conversación global.